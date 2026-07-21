Leo Messi gratuliert Spanien, sagt, der Schmerz sei immens und werde Zeit brauchen, um zu heilen

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Leo Messi hat sein Schweigen gebrochen, nachdem Argentinien das WM-Finale gegen Spanien verloren hatte. Am Tag vor dem Spiel schrieb Messi: "Was auch immer passiert, diese Gruppe hat bereits eine Geschichte geschrieben, die wir nie vergessen werden", aber einen Tag nach dem Spiel sagte er, die Wunde werde Zeit brauchen, um zu heilen, und der Schmerz sei enorm, und gratulierte auch Spanien.

Messi gewann 2022 die Weltmeisterschaft, hat aber nun zwei WM-Endspiele verloren, gegen Spanien 2026 und gegen Deutschland 2014. Er wurde während des Wettbewerbs 39, daher ist es unwahrscheinlich, dass er bei der Weltmeisterschaft 2030 im Spiel ist: Kein Spieler hat jemals an sieben Weltmeisterschaften teilgenommen.

"Der Schmerz ist enorm, und diese Wunde wird Zeit brauchen, um zu heilen. Aber ich behalte auch alle guten Dinge. Die Spiele, in denen wir alles gegeben haben – Momente, die uns für immer im Gedächtnis bleiben werden – und die Unterstützung eines ganzen Landes, die, kombiniert mit der harten Arbeit und dem Einsatz dieser Gruppe, uns wieder unter die Weltelite zurückgebracht hat", schrieb Messi in den sozialen Medien. "Ich möchte auch Spanien zum Gewinn der Meisterschaft gratulieren", fügte er hinzu.

"Es ist derzeit schwer, unsere Leistung vollständig zu würdigen, aber diese Gruppe erreichte zwei aufeinanderfolgende Weltmeisterschaftsfinals. Vielen Dank von ganzem Herzen für jede Begrüßung und Botschaft. Wieder einmal ist es uns gelungen, uns als Land zu vereinen und zusammenzustehen, wobei wir den großen Stolz teilen, Argentinier zu sein."

Messi war mit acht Toren und vier Vorlagen mit acht Toren und vier Vorlagen mit Abstand der beste Spieler des Teams und vielleicht des Turniers, doch das gewalttätige Verhalten einiger seiner Teamkollegen und das unsportliche Verhalten der gesamten Gruppe trübten ihre Finale, und nun ermittelt die FIFA.