Leo Messi rief für seinen sechsten Kader für die Weltmeisterschaft auf: Der vollständige argentinische Kader für die Weltmeisterschaft

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Es ist nun offiziell: Lionel Messi wird nächsten Monat seine sechste Weltmeisterschaft spielen, nachdem er von Trainer Lionel Scaloni für den 26-köpfigen Kader für den Wettbewerb nominiert wurde. Messi, der amtierende Champion, wird während des Turniers am 24. Juni 39 Jahre alt.

Im Kader gibt es 17 Spieler, die ebenfalls vor vier Jahren anwesend waren, als Argentinien in Katar den Pokal hob, darunter Emiliano Martínez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez und Lautaro Martínez. Zum Kader gehört außerdem Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso, der die Ausgabe 2022 verletzungsbedingt verpasste, aber Teil der Weltmeisterschaft 2018 war, aber der 34-jährige Marcos Acuña, der 2022 im Jahr 2022 dabei war, aus gesundheitlichen Gründen nicht, was seine Fans überrascht hat.

Unter den neuen Talenten im Kader finden sich Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco, José Manuel López und Thiago Almada, aber weder Franco Mastantuono, der 18-Jährige von Real Madrid, noch Gianluca Prestianni, der Benfica-Flügelspieler, der eine Sperre erhielt, die ihn zwingen würde, zwei Gruppenspiele wegen homophobs Verhaltens zu verpassen.

Argentinien-Kader für die Weltmeisterschaft 2026:

Torhüter:



Juan Musso (Atletico Madrid)



Geronimo Rulli (Marseille)



Emiliano Martinez (Aston Villa)



Verteidiger:



Leonardo Balerdi (Marseille)



Nicolas Tagliafico (Lyon)



Gonzalo Montiel (River Plate)



Lisandro Martinez (Manchester United)



Cristian Romero (Tottenham)



Nicolas Otamendi (Benfica)



Facundo Medina (Marseille)



Nahuel Molina (Atletico Madrid)



Mittelfeldspieler:



Leandro Paredes (River Plate)



Rodrigo de Paul (Inter Miami)



Valentin Barco (Straßburg)



Giovani lo Celso (Real Betis)



Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen)



Alexis Mac Allister (Liverpool)



Enzo Fernandez (Chelsea)



Stürmer:



Julián Alvarez (Atletico Madrid)



Lionel Messi (Inter Miami)



Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)



Thiago Almada (Atletico Madrid)



Giuliano Simeone (Atletico Madrid)



Nico Paz (Como)



Jose Manuel Lopez (Palmeiras)



Lautaro Martinez (Inter Mailand)

