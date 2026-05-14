Leo Messi erzielt ein Doppelpack beim packenden 5:3-Sieg in der MLS, einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft

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Inter Miami errang einen großen MLS-Sieg, als Leo Messi einen Doppelpack erzielte und Cincinnati mit 5:3 besiegte. Das spannende Spiel begann mit Messi in der 24. Minute, doch Cincinnati erzielte drei Tore. Doch von einem 1:3-Rückstand auf 3:5 erzielte Miami vier weitere Tore, darunter ein Eigentor von Roman Celentano in der 89. Minute.

Messi erzielte nach 13 Spielen seine 10. und 11. MLS-Tore in dieser Saison, doch Inter Miami ist in dieser Saison unausgeglichener, mit 7 Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen und immer noch keinen Siegen im neuen Stadion, dem Nu Stadium, das am 4. April eröffnet wurde, nachdem es am 3:4 gegen Orlando City am 3. Mai verloren hatte.

Inter Miami hat nur noch zwei Spiele, beide zu Hause gegen Portland am 17. Mai und Philadelphia am 24. Mai, bevor die Spieler für die Weltmeisterschaft freigegeben werden. Argentinien bestreitet am 16. Juni (17. Juni um 3:00 Uhr MESZ) sein erstes Gruppenspiel gegen Nigeria. Wenn Argentinien das Finale erreicht und am 19. Juli spielt, hätte Messi nur vier Tage Zeit, um zu feiern und sich auszuruhen, bevor die MLS-Saison am 23. Juli wieder aufgenommen wird.