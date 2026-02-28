Leo Messi bereut es, nicht Englisch gelernt zu haben, als er die Chance dazu hatte.

HQ

Lionel Messi bereut es, kein Englisch gelernt zu haben, was offenbar zu einigen peinlichen Momenten mit Prominenten führte, da er nicht kommunizieren konnte. Der argentinische Star enthüllte es in einem Interview mit dem Podcast Miro de Atrás (via EFE): "Ich bereue so vieles. Ich sage meinen Kindern: Eine gute Ausbildung haben, als Kind kein Englisch gelernt haben. Ich hatte Zeit zum Lernen und bereue es sehr. Dann erlebt man Momente, in denen man mit wichtigen Leuten zusammen ist, versucht zu reden oder ein Gespräch zu führen, und man fühlt sich irgendwie unwissend", sagte er.

Messi verriet außerdem, dass er angesprochen wurde, für die spanische Nationalmannschaft zu spielen, aber immer der Wunsch war, für Argentinien zu spielen. "Irgendwann ist etwas aus Spanien dazwischengekommen. Ich spielte schon für Barcelona und sie haben es irgendwie angedeutet. Das ist normal, das ist damals bei vielen Kindern passiert. Obwohl ich Argentinier bin, bin ich natürlich schon sehr jung nach Barcelona gegangen und habe dort einen großen Teil meiner Jugendentwicklung gemacht, und die Möglichkeit bestand darin, dass es passieren könnte."

Obwohl Leo Messi seine Jugendkarriere bei Newell's Old Boys, dem Team aus Rosario, spielte, zog seine Familie 2001 nach Barcelona, als er 14 war, und wurde 2002 in den Königlichen Spanischen Fußballverband aufgenommen, wo er bis zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft 2004 schnell aufstieg. Messi spielt derzeit seine dritte MLS-Saison, wo Inter Miami den Titel verteidigt, jedoch im ersten Spiel eine 0:3-Niederlage gegen LAFC erlitt.