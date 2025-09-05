Lenovos neuer Handheld-Gaming-PC kommt im Oktober auf den Markt

HQ

Lenovo ist auf die IFA in Berlin zurückgekehrt, und eine der größten Attraktionen in diesem Jahr ist der Legion Go 2, der Nachfolger des letztjährigen tragbaren Gaming-PCs. Die bemerkenswerteste Änderung ist ein 8,8-Zoll-OLED-Display, ein klares Upgrade gegenüber dem LCD-Panel des Vorgängers. Die Auflösung wurde leicht von 2560x1600 auf 1920x1200 reduziert, aber auf einem Bildschirm dieser Größe ist es unwahrscheinlich, dass es die meisten Spieler stört. Darüber hinaus hat Lenovo VRR und eine dynamische Bildwiederholfrequenz zwischen 30 und 144 Hz hinzugefügt, um ein viel flüssigeres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Im Inneren ist der neue Ryzen Z2 (oder Z2 Extreme) mit 16 GB oder 32 GB RAM und bis zu 2 TB Speicher gepaart, mit der Option, wie bisher per microSD zu erweitern. Eine weitere große Verbesserung ist der Akku, der jetzt mit 74 Wh bewertet wird - fast 50 Prozent größer als der im ursprünglichen Legion Go.

Der Nachteil? Gewicht. Mit einem Gewicht von 1079 Gramm ist das Legion Go 2 fast 200 Gramm schwerer als sein Vorgänger und insgesamt spürbar voluminöser. Wie sich dies auf den langfristigen Komfort des Handhelds auswirkt, bleibt abzuwarten.

Das Gerät kommt im Oktober unter Windows auf den Markt. Die Preise in Europa müssen noch bekannt gegeben werden, aber in den USA beginnt das Basismodell bei etwa 1100 US-Dollar. Die High-End-Variante mit Ryzen Z2 Extreme, 32 GB RAM und 2 TB Speicher wird für etwa 1480 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein - ein Preisschild, das das Legion Go 2 fest im Premium-Segment verankert.

Also, reizt dich das Legion Go 2?