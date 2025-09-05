Lenovo verrät, dass das Legion Go 2 im Oktober ab 999 Euro erhältlich sein wird

HQ

Der Markt für Handheld-PCs scheint einen weiteren großen Konkurrenten zu bekommen, da Lenovo bekannt gegeben hat, dass das Lenovo Legion Go 2 im Oktober auf den Markt kommt. Nach seiner Premiere und Enthüllung im Januar auf der CES dieses Jahres haben die Fans ein wachsames Auge darauf geworfen, wann das Lenovo Legion Go 2 zum Kauf erhältlich sein wird, und jetzt haben sie ihre Antwort.

Uns fehlt noch ein absolut festes Datum, aber wir haben in der Zwischenzeit noch einige Spezifikationen zu besprechen. Es scheint, dass Lenovo sich für einige verschiedene Konfigurationen für das neue Legion Go 2 entscheidet, da Sie entweder 16 GB oder 32 GB RAM, bis zu 2 TB SSD-Speicher mit mindestens 1 TB und entweder eine AMD Z2 APU oder die leistungsstärkere AMD Z2 Extreme haben können. Das Basismodell mit 1 TB SSD-Speicher, 16 GB RAM und dem AMD Z2 wird zu einem Preis von 999 Euro auf den Markt kommen.

Wo wir vielleicht den größten Sprung vom Lenovo Legion Go zum Go 2 sehen, ist der Bildschirm. Das Lenovo Legion Go 2 verfügt über ein 1200p-OLED-Display, das zwar eine niedrigere Auflösung als sein Vorgänger hat, aber der OLED-Bildschirm wird dies sicherlich wieder wettmachen.

Werden Sie das Lenovo Legion Go 2 kaufen?