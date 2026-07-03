Lenovo ThinkTab X11

Wenn wir hier bei Gamereactor Tablets bewerten, ist das meist mit einem sehr spezifischen, verbraucherorientierten Fokus. Und warum eigentlich nicht? Schließlich bist du es, der das hier liest, oder? Du, der ab und zu eine helfende Hand braucht. Lenovos ThinkPads sind vielleicht nicht billig genug, um den Durchschnittskonsumenten anzusprechen, aber sie sind beliebt, weshalb wir uns lange vorstellen, wie ein von ThinkPad inspiriertes Tablet aussehen könnte.

Jetzt haben sie uns das ThinkTab X11 zum Testen geschickt, und es stellt sich heraus, dass dieses Tablet zwar viele der Stärken widerspiegelt, die ThinkPads bei Unternehmen so beliebt gemacht haben, der Fokus hier jedoch ganz anders liegt.

Sehen Sie, das ThinkTab X11 ist eigentlich nicht für den persönlichen Gebrauch ausgelegt. Es kann das durchaus bewältigen – es bietet eine recht saubere Android-Installation, ein schönes WQXGA-Display und ein relativ hochwertiges Snapdragon 7s SoC – aber die Funktionen dieses Tablets deuten auf einen ziemlich spezifischen Fokus auf den Einzelhandel hin, ein Tablet für "Frontpersonal", wie Lenovo selbst sagt.

An der Darstellung ist nichts Ungewöhnliches. Wir sprechen von einem 10,95-Zoll-16:10-Display, 2,5K WQXGA IPS-Display, das etwa 600 Nits ausrichten kann und durch Corning Gorilla Glass geschützt ist. Auch an Qualcomms Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB LPDDR5-RAM und 256 GB UFS 3.1-Speicher (der über microSD erweitert werden kann) ist nichts Ungewöhnliches.

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Wo das ThinkTab X11 seinen B2B-Fokus zeigt, liegt im frontmontierten NFC-Tag, der ausschließlich dazu dient, anderen zu ermöglichen, direkt über dedizierte Software auf dem Tablet zu bezahlen. Es gibt auch einen batterielosen Modus, bei dem der Akku vollständig entfernt werden kann, sodass das Gerät direkt über einen der beiden USB-C-Anschlüsse laufen kann. Ja, es gibt zwei, teilweise weil es batteriefrei betrieben werden muss, während es an ein B2B-bezogenes System angeschlossen ist.

Es gibt auch B2B-Funktionen, von denen gewöhnliche Verbraucher profitieren könnten, wie ein großer 10.200-mAh-Akku und vielleicht insbesondere eine Kombination aus MIL-STD 810-Zertifizierung gegen heißes und kaltes Wetter sowie Schocks und andere Auswirkungen sowie IP68-Zertifizierung gegen Staub und Wasser.

Der Punkt ist, dass diese Funktionen ziemlich schwer zu beurteilen sind, basierend auf unseren spezifischen Erfahrungen und Erwartungen daran, was ein Tablet leisten sollte. Wir können sagen, dass die Verarbeitungsqualität, wie immer bei Think-Produkten, absolut hervorragend ist. Dies ist ein richtiges Ausrüstungsstück, und die weiche Rückwand ist eine wirklich spannende Alternative zum ansonsten unermüdlichen Fokus der Branche auf mattiertes Glas oder Aluminium.

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Dies scheint auch der Hauptgrund für den recht hohen Preis zu sein. Wir sprechen von etwa 430 Dollar, wahrscheinlich etwas mehr, und für ein Tablet, das nur knapp eine zufriedenstellende Leistung mit dem Snapdragon 7s Gen 3 liefert, 650 Gramm wiegt und einen leicht schwachen Bildschirm hat, verfehlt es einfach das Ziel.

Es sind diese B2B-Features, diese "robuste" Bausubstanz, die den Preis in die Höhe treiben, und genau diese Aspekte müssen Sie überzeugen, vielleicht als Geschäftsinhaber in irgendeiner Weise. Es ist keineswegs ein schlechtes Tablet, besonders wenn man es genau für solche Aufgaben nutzt, aber wir warten geduldig darauf, dass Lenovo sich an einem Android-Tablet für gewöhnliche Verbraucher versucht, das absolut erstklassig ist.