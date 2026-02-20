Lenovo ThinkPad X13 Gen 6

Ende letzten Jahres habe ich mein erstes ThinkPad seit langem getestet und relativ laut im Text verkündet: "Es war so schön, wieder hier zu sein". Alles, was ich an dieser Maschine geliebt habe, insbesondere die "Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13th Gen Aura Edition", findet sich hier auch im X13 Gen 6, denn ein ThinkPad ist ein ThinkPad, aber es gibt auch einen besonderen Unterschied, der es wert ist, hervorgehoben zu werden.

Aber zuerst: Was ist dasselbe? Die Oberseite besteht aus Kohlefaser, der Boden aus Aluminium, also wiegt sie fast nichts, etwa 988 Gramm, was bedeutet, dass sie praktisch in der Hand verschwindet und leicht zur Arbeit, zu einem Arbeitszimmer oder einfach im Haus transportiert werden kann. Trotzdem verfügt er über alle relevanten MIL-STD-Zertifizierungen, was bedeutet, dass er bei extremer Hitze oder Kälte reibungslos arbeiten kann und nicht so dünn ist, dass kein Platz für HDMI und USB-A ist.

Der große Kompromiss zwischen diesem und der erwähnten Aura ist, dass der Bildschirm einfach nicht so attraktiv ist. Es handelt sich um ein 13,3" 1920x1200 WUXGA-Panel, was im Grunde einfach "IPS" bedeutet. Das bedeutet eine relativ hohe Helligkeit von insgesamt etwa 400 NITS und deckt 100 % sRGB ab. Aber der Aura hat ein 2,8K 120Hz OLED, das die gleiche Akkulaufzeit bietet, daher ist ein 1200p 60Hz IPS-Panel ein kleiner Rückschritt, gelinde gesagt. Ja, die Maschine ist günstiger, tatsächlich viele tausend Pfund günstiger, und das ist sicherlich ein Faktor, den man berücksichtigen sollte. Andererseits finde ich, dass dieses Panel generell zu einfach ist, um auf eine Maschine in dieser Preisklasse zu passen.

Allerdings gibt es die fantastische Konstruktion, die ThinkPad-Tastatur, das hervorragende Trackpad, die Anschlüsse und relativ scharfe Innenausstattungen. Wir sprechen hier von einem AMD Ryzen AI 7 Pro 350, einer CPU mit 8 Kernen und 16 Threads, die auf 5 GHz erhöht. Dies wird mit interner Radeon 860M-Grafik, einer Ryzen NPU, 32GB LPDDR5x RAM und in diesem Fall einer 1TB M.2 2280 SSD kombiniert. Wie immer ist es möglich, diese Konfigurationen etwas anzupassen, aber im Großen und Ganzen kauft man ein ThinkPad wegen seiner Konstruktion und Verarbeitungsqualität, und das ist unabhängig von CPU- und RAM-Wahlen vorhanden. Die Idee ist, dass diese Maschine Sie bei alltäglichen Aufgaben wie leichtem Photoshop- und Premiere-Nutzen, Multitasking durch Textverarbeitung und Browser sowie anderen relativ leichtfüßigen Aufgaben nicht wirklich warten lässt.

Wir haben das schon oft genug geschrieben; Du weißt, was ein ThinkPad ist, und egal, ob du einen Intel Core Ultra, diesen oder sogar einen mit günstigerem Prozessor wählst, es wird kein Gaming-Biest oder eine träge Schildkröte sein.

Dennoch ist klar, dass Lenovo diese Geräte so abstimmt, dass Wärmeabgabe und Geräuschpegel minimiert werden, was natürlich ein Vergnügen für Finger (und Oberschenkel) und Ohren ist. Insgesamt ist dies einfach eine sehr komfortable Maschine, und die etwas größere 41Whr kann problemlos mindestens 12 Stunden Grundnutzung mit einer einzigen Ladung liefern.

Aber um ganz ehrlich zu sein, muss eine solche Rezension eigentlich nicht länger sein. ThinkPads haben ihren fantastischen Ruf, weil Lenovo so stark an dieses sehr spezifische Framework glaubt. Ja, kleine Upgrades, Anpassungen und Verbesserungen werden fortlaufend eingeführt, aber insgesamt ist dies die gleiche Maschine wie vor fünf Jahren und viele Jahre davor. Ich denke, dieses Profil funktioniert, und ich kann ThinkPads definitiv jedem empfehlen, der bereit ist, viel Geld für eine Maschine auszugeben, die von allem etwas aushält und dabei gut aussieht. Ich finde den Bildschirm für Lenovo 2026 etwas peinlich, weil der Akku problemlos 120Hz verarbeiten kann und OLED eigentlich Standard sein sollte. Aber abgesehen davon läuft es so, wie es soll, sieht so aus und funktioniert, wie es soll, und die Filmmusik spiegelt das wider.

