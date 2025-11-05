Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13th Gen Aura Edition

Lassen Sie mich ganz ehrlich sein; Ich bin schon lange ein MacBook Mann. Ja, ich habe ein Meer von Windows -basierten Laptops getestet, und erst dieses Jahr habe ich Zeit mit einem Razer Triton 14 AI, dem leicht antiquierten Microsoft Surface Studios Laptop 2 und einem Beast von einem Asus ProArt PX16 verbracht, alles Beispiele von PC-Herstellern, die nahe daran sind, Apple zu emulieren.

Aber es ist schon viele, viele Jahre her, dass ich an einem ThinkPad gearbeitet habe. Ja, eine Zeit lang haben wir uns mit der etwas ikonischen Produktpalette von Lenovo beschäftigt, die sowohl um Yoga als auch um Extreme Varianten erweitert wurde, aber wie bei bestimmten persönlichen Beziehungen im Laufe des Lebens drifteten wir auseinander.

Nun habe ich mich aber in den letzten Wochen mit dem ThinkPad X1 Carbon Aura Edition beschäftigt, dem fast vollständig standardisierten ThinkPad, das im Business-Segment so weit verbreitet ist und das in ein paar Jahren auch von Schullehrern genutzt wird. Und um es milde auszudrücken: Ich bin froh, wieder hier zu sein.

Genauer gesagt handelt es sich um die ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, die ein Intel Core Ultra 7, ein integriertes Intel Arc GPU, 32 GB LPDDR5x RAM und eine 2 TB PCIe Gen 5 SSD verwendet. Damit erhalten wir einen Geekbench 6 Multi-Core-Score von ca. 11.344 Punkten, was ausreicht, um gängige kleine Spiele mit eingeschränkten Einstellungen zu spielen - aber das ist wirklich weit von der beabsichtigten Verwendung entfernt.

Was Sie bekommen, ist das gleiche Chassis auf Kohlefaserbasis, das immer noch eine Soft-Touch-Oberfläche hat, die Fingerabdrücke immer noch etwas zu eifrig aufnimmt, sich aber unendlich angenehm zu halten, zu tragen und zu bedienen anfühlt. Dies ist immer noch eines der komfortabelsten Laptops für wichtige Arbeitsaufgaben, egal ob Sie lange oder nur kurze Zeit sitzen. Das gilt auch für die Tastatur, die meiner Meinung nach weiterhin Schulter an Schulter mit Microsofts Surface Tastaturen als die besten auf dem Markt steht. Ich könnte den ganzen Tag darauf tippen. Das Gleiche gilt für das gut gestaltete Trackpad des Geräts und natürlich das kleine rote TrackPoint.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass das Ganze nur knapp ein Kilo wiegt, und es ist ziemlich befreiend, etwas so Leichtes zu haben, das so robust gebaut ist, dass Lenovo weiterhin MIL-STD 810H-Zertifizierungen erhält, was bedeutet, dass Sie darauf vertrauen können, dass dieses Notebook die meisten Dinge übersteht, die Sie ihm zumuten. Und das schon lange. Dieser 57-Wh-Akku hat mir solide 11 Stunden gemischte Nutzung ermöglicht, was meiner Meinung nach mehr als ausreichend ist.

Und das, obwohl diese teurere Variante über ein OLED-Panel verfügt. Genauer gesagt handelt es sich um ein 2,8K 14-Zoll-OLED-Panel, was bedeutet, dass die Webcam über das Panel angehoben wird, was dem Bildschirm ein echtes "Edge-to-Edge"-Gefühl verleiht. Es ist 120 Hz, und obwohl wir eine etwas geringere Helligkeit als bei anderen OLED-Panels in größeren, teureren Laptops gemessen haben, funktionierte es mit durchschnittlich etwa 450 NITS immer noch angemessen.

Wenn es um den Preis geht, kann ich leicht erkennen, dass sie zu teuer sind. Wenn Sie sich für das OLED-Panel und 32 GB RAM entscheiden, haben Sie es mit einer Maschine zu tun, die doppelt so teuer sein kann wie eine MacBook Air und erheblich teurer als die neue MacBook Pro M5. Das heißt, das ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition fühlt sich wie das ultimative Produktivitätswerkzeug auf der Windows -Seite an, und wenn Sie nach etwas suchen, das Sie anstreben können, erhalten Sie wirklich Qualität für Ihr Geld.