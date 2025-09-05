Lenovo stellt neue Tablets Yoga Tab und Idea Tab Plus vor

HQ

Im Rahmen einer großen Enthüllung neuer Produkte, von Laptops bis hin zu einem 3D-Update für ihre Gaming-Brillen, hat Lenovo auch ein Paar Tablets vorgestellt, die beide ab diesem Monat erhältlich sein werden. Es handelt sich um das Lenovo Yoga Tab und das Lenovo Idea Tab Plus.

Das Yoga Tab klingt so, als wäre es nur ein Begleiter für morgendliche Dehn- und Atemübungen, aber es ist ein Tablet, das auf Kreativität basiert. Er wird mit einem Yoga Pen geliefert, mit dem Sie Ideen skizzieren oder einfach nur einen Tag lang kritzeln können, und verfügt über ein 3,2K-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine neue Silizium-Kohle-Batterie. Das Yoga Tab startet mit einem erwarteten Startpreis von 499 €

Das Idea Tab Plus ist mit einem erwarteten Startpreis von 299 Euro etwas günstiger, verfügt aber genau wie das Yoga Tab über eine KI-Integration, zusammen mit einem 2,5K-Display mit einem Octa-Core-Prozessor und einem 10.200-mAh-Akku. Es ist vielleicht nicht das kreative Kraftpaket des Yoga Tabs, aber es kann mit Zubehör wie Stiften oder Tastaturen verwendet werden.

