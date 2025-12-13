Lenovo Legion Pro 5 Gen 10

HQ

Wenn es um Gaming-Laptops geht, kann das Gespräch oft zu stark auf Marken abdriften, die wir alle nur allzu gerne mit Gamern assoziiert haben. MSI, ASUS ROG und ähnliche. Lenovo Legion ist ebenfalls ganz oben dabei, und dennoch denke ich oft, dass diese Laptop-Marke etwas unterschätzt ist. Ich habe inzwischen ein paar Laptops getestet, die mir von Lenovo geschickt wurden, und insgesamt hat Gamereactor die Legion-Reihe ziemlich regelmäßig durchlaufen. Alles in allem scheint es, als hätten sich die Lenovo Legion-Laptops nur verbessert, denn diese neueste Generation überzeugt wirklich mit leistungsstarker Leistung, so guter Grafik, dass man vergisst, dass man gerade auf einem Laptop spielt, und einem eleganten Design, das einen nicht wie den Typen mit dem "Ich habe mein Spiel pausiert, um hier zu sein"-T-Shirt bei der Veranstaltung.

Kim hat sich kürzlich die zehnte Generation des Lenovo Legion Pro 7 angesehen, die in Bezug auf Komponenten und Leistung definitiv am höheren Ende der Gaming-Laptops liegt. Ich werde versuchen, nicht zu sehr auf denselben Punkten zu reden wie er, aber im Großen und Ganzen finde ich vieles von denselben Dingen zu loben, selbst wenn das Legion Pro 5, das ich bisher hatte, das die RTX 5080 gegen ein 5070 austauscht, 32 GB RAM statt 64 GB hat und mit einem Ryzen 9 9955HX statt einer Intel Ultra 9 275HX CPU geliefert wird. Diese Komponenten für das Gerät, das ich getestet habe, platzieren den Laptop in die oberen Klassen der 10. Generation des Lenovo Legion Pro 5, aber der Preis für diese Laptops erscheint angesichts dessen, was man bekommt, mehr als fair.

Auf der Lenovo-Website kann man derzeit einen Legion Pro 5 Gen 10 für ~£1150 kaufen. Es hat nicht einige der feineren Funktionen, und Gamer werden den Dropdown auf eine RTX 5050 GPU bemerken, aber das fühlt sich heutzutage in der PC-Spielwelt trotzdem wie ein ordentliches Angebot an. Für ein paar hundert Pfund mehr bekommst du dein 5060 oder 5070 und das, was sich wie das Herzstück dieses ganzen Sets anfühlt: den OLED-Bildschirm.

Ich habe in der Vergangenheit mit OLED experimentiert, hauptsächlich auf der Nintendo Switch OLED, mit Fernsehern und gelegentlichen Monitoren, aber aus irgendeinem Grund ist es bei Lenovos neuer Generation von Laptops, wo ich das Gefühl habe, dass diese Technologie wirklich hervorsticht. Auf einem 1600p-Bildschirm bringt OLED Dunkeltöne und Farben wirklich zum Leben, besonders beim Spielen. Man vergisst fast, dass man auf dem kleineren Bildschirm eines Laptops sitzt, da man von den beeindruckenden Bildern des Monitors dieses Klassikers einfach gefesselt wird. Angesichts der Leistungsfähigkeit des Laptops bekommst du vielleicht keine hunderten Frames bei hochintensiven Spielen wie Cyberpunk 2077, Borderlands 4 oder Warhammer 40.000: Space Marine II, aber du bekommst mehr als genug für ein großartiges Spielerlebnis und kannst deine FPS bei wettbewerbsfähigeren Titeln maximieren. Als jemand, der in letzter Zeit von Valves Deadlock besessen ist, habe ich gespürt, dass sich meine Leistung sogar von meinem Heim-PC mit dem Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 verbessert hat, da die Klarheit des Bildschirms in Kombination mit der Leistung mein Spiel zu verbessern schien. Vielleicht war es einfach das New-PC-Syndrom, ich weiß es nicht.

Ein Großteil dieser Leistungsqualität beruht auf der Kühlung dieses Systems. Ich kenne mich nicht so gut mit Computern aus wie manche andere Gamereactor-Mitarbeiter und was darin vor sich geht, aber ich kann dir sagen, dass dieser Laptop mein Knie kaum gewärmt hat, selbst beim Testen einiger Hochleistungsspiele. Es wird zwar etwas laut, aber die smarte Kühlung und die turbogeladenen Lüfter schalten bei Bedarf ein und ermöglichen es dir, weiter zu spielen, ohne dein Zimmer in eine Schwitzbox zu verwandeln (was in den Wintermonaten sogar schön sein könnte).

Das Aussehen des Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 ist so elegant und charmant wie bei anderen Lenovo Legion Laptops, die ich in der Vergangenheit getestet habe. Er hat dank einer RGB-Tastatur etwas mehr Gamer-Touch, aber ansonsten macht sein zurückhaltendes, selbstbewusstes Design ihn einfach zu einem sehr ansprechenden Laptop. Es ist vielleicht etwas schwerer, aber angesichts dessen, was unter der Motorhaube ist, werde ich mich nicht über ein halbes Kilogramm hier und da beschweren.

Wieder einmal beeindruckt Lenovos Legion-Reihe. Auch wenn man in High-End-Spielen mit diesem Laptop vielleicht nicht jedes Bild herauspressen kann und die 1 TB Speicher bei vielen modernen Spielen leicht verbraucht werden, fühlen sich die Komponenten, die Leistung und die Stabilität für den Einstieg mehr als wert. Fügt man noch den brillanten Bildschirm obendrauf hinzu, hat man eines der besten Laptops für gehobene bis mittlere Preisklasse.