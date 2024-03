Lenovo Legion kündigt neues Gaming-Tablet namens Tab an

HQ

Während der aktuelle Trend im Hardware-Bereich darin zu bestehen scheint, PC-Spiele durch Systeme wie das Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go usw. zu einem tragbaren und tragbaren Erlebnis zu machen, hat Lenovo jetzt tatsächlich eine neue Lösung für diese Bemühungen entwickelt.

Dieses Gerät, das als Lenovo Legion Tab bekannt ist, ist ein Gaming-Tablet, das die Lücke zwischen PC- und mobilen Spielen schließen soll. Es kommt in Form eines 8,8-Zoll-QHD+-Displays mit einer maximalen Helligkeit von 144 Hz und 500 cd/m² und nutzt die PureSight-Technologie von Lenovo. Angetrieben wird es von einem Snapdragon 8+ Gen 1 4nm-Prozessor sowie 12 GB LPDDR5X Speicher in einem Gehäuse, das nur 76 mm dick ist und nur 350 g wiegt. Das Tab wird sogar mit 256 GB Basisspeicher aufwarten, der mit einer MicroSD-Karte von bis zu 1 TB erweitert werden kann.

Der Tab verfügt auch über ein haptisches System, um die Immersion zu verbessern, und verfügt über eine eingebaute übergroße Dampfkammer, die in Kombination mit der ColdFront-Technologie dafür sorgt, dass das Gerät unter Belastung kühl bleibt. Was den Akku betrifft, so ist der Tab mit einem 6550-mAh-Akku ausgestattet, der über den unteren USB-C-Anschluss mit bis zu 45 W aufgeladen werden kann. Der USB-C-Anschluss soll auch DisplayPort 1.4 unterstützen, so dass Benutzer den Tab mit einem größeren Bildschirm verbinden können.

Das Gerät wird sogar Wi-Fi 6 E-Kompatibilität und Bluetooth 5.3-Unterstützung bieten. Außerdem kann es mit Lenovo Freestyle eine Verbindung zu einem anderen Lenovo Legion Laptop und kompatiblen Monitoren und Zubehör herstellen und mit diesem teilen.

Der Tab wird in nur einer Farbe (Storm Grey ) auf den Markt kommen und voraussichtlich im März in der EMEA-Region ab einem Startpreis von 599 € erhältlich sein.