Lenovo Legion Go Preis, Spezifikationen und mehr sind durchgesickert

Handheld-Gaming-Geräte scheinen das Neueste in der Gaming-Branche zu sein. Vom Steam Deck bis zum ASUS ROG Ally haben wir bereits einige Starts gesehen, und jetzt freuen wir uns auf das Lenovo Legion.

Laut einem neuen Artikel von WindowsReport wurden viele Details zu dem Gerät im Voraus von einer Quelle in der Nähe des Teams durchgesickert. In der Aufschlüsselung sehen wir, dass das Lenovo Legion am 1. September vorgestellt und im Oktober veröffentlicht wird und einen Preis von 799 € / 799 $ haben wird.

Während der Preis Ihnen die Augen tränen lässt, wird das Gerät einige tierische Spezifikationen haben. Ein 8,8-Zoll-Bildschirm, ein AMD Ryzen Z1 Extreme-Prozessor, 16 GB 7500 MHz RAM und ein bis zu 1 TB NVMe M.2-Speicherlaufwerk klingen bereits ziemlich aufregend.

Werden Sie ein Lenovo Legion Go bekommen?