Lenovo Legion Go Hands-on: Ein echter Steam Deck-Konkurrent

Ich habe den aktuellen Trend zu Handheld-Gaming-PCs als seltsam empfunden. Auf der einen Seite ist es eine aufregende Prämisse, unterwegs Zugriff auf Ihre Steam-Bibliothek zu haben, aber gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass diese Technologie noch ein paar Jahre davon entfernt war, dort zu sein, wo sie sein muss, um die breitere Kundenbasis wirklich anzusprechen. Der wichtigste Teil dieser Meinung ist der Zeitrahmen, da Steam Deck vor 18 Monaten debütierte, und seitdem haben wir leistungsfähigere Systeme wie die ASUS ROG Ally und Cloud-basierte Einheiten wie die Logitech G Cloud gesehen. Lenovo steigt jetzt mit seinem brandneuen Lenovo Legion Go in diese Aktion ein, und ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das System in die Hand zu nehmen, und ehrlich gesagt scheint es, als hätte Lenovo die Vor- und Nachteile des Geräts von Valve identifiziert und die notwendigen Verbesserungen vorgenommen.

Abnehmbare Controller.

Oberflächlich betrachtet ist die Legion Go nicht wirklich beeindruckend. Er ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und sieht auf einem Tisch oder in den Händen von jemandem absolut riesig aus. Aber es ist ein bisschen eine optische Täuschung, denn der Go trägt seine Größe unglaublich gut. Das System ist überraschend leicht, und wenn Sie anfangen, die Schichten abzuziehen und zu erkunden, was jede der verschiedenen Tasten und Elemente tut, stellen Sie fest, dass der Wahnsinn Methode hat.

Das Display des Go ist mit 8,8 Zoll recht groß. Hinzu kommt, dass es sich um ein sehr wettbewerbsfähiges QHD+-Panel handelt, das für das Auge auffällig und klar aussieht und gleichzeitig mit verschiedenen Auflösungen arbeiten kann, sei es von 800p bis 1600p. Wie der Go dies bewerkstelligt, bietet Ihnen das Betriebssystem des Geräts tatsächliche Möglichkeiten, die Auflösung des Panels anzupassen und zu ändern, ohne dies für jedes Spiel, das Sie starten, manuell tun zu müssen. Es mag wie eine seltsame Funktion erscheinen, aber es ebnet den Weg, damit der Benutzer seine eigene Entscheidung darüber treffen kann, ob er in erster Linie die Grafik oder die Leistung bevorzugt. Und in diesem Sinne können Sie mit der Software des Go sogar die Ausgangsleistung, die Geschwindigkeit der Lüfter, die Bildwiederholfrequenz (bis zu 144 Hz) und mehr anpassen. Und all dies kombiniert sich, so dass Sie entscheiden können, ob Sie beim Ansehen von Filmen und beim Surfen im Internet eine hervorragende Bildqualität oder beim Spielen hohe Bildraten anstreben möchten - oder dass Sie die Akkulaufzeit erheblich verlängern können, indem Sie das System auf ein Minimum beschränken.

Es ist groß, das lässt sich nicht leugnen... Aber zum Glück ist es nicht schwer.

Das Go wird von einem AMD Ryzen Z1-Chip angetrieben und nach dem, was ich gesehen und getestet habe, ist dies mehr als genug, um die neuesten Spiele mit anständigen Bildraten zu spielen und das System dann für alles zu verwenden, wofür Sie es sonst noch benötigen. Und dies ist ein wichtiger Teil, den es zu erwähnen gilt, da das System über ein Touchscreen-Display verfügt und auf Windows läuft, was bedeutet, dass es im Wesentlichen auch ein Tablet ist. Unter der Haube befinden sich 16 GB LPDDR5-RAM mit einer Taktrate von 7500 MHz sowie mindestens 512 GB PCIe Gen4 SSD-Speicherplatz, der intern verdoppelt und dann mit einer MicroSD-Karte von bis zu 2 GB weiter verstärkt werden kann. Es ist eine Menge Technik, um in ein tragbares Gerät zu stecken, und Lenovo hat es geschafft, dies so zu tun, dass es auch unter Belastung leise und kühl bleibt, worüber nicht viele dieser tragbaren PC-Einheiten herumreiten können. Zugegeben, der Haken ist, dass der Go ziemlich groß ist (wenn auch nicht schwer), und ebenso ist es schwierig, wirklich zu wissen, wie effektiv der 49,2-Wh-Akku sein wird, bis er auf die Probe gestellt wird, aber mit Schnellladung wird dies hoffentlich kein allzu großes Problem sein.

Aber das ist alles nur in Bezug auf die PC-Gaming-Seite des Go, da dieses Gerät auch Elemente enthält, die der Nintendo Switch wirklich ähneln. Die an der Seite des Systems angebrachten Controller können aggressiv entfernt werden (ja, es braucht ein bisschen Ellbogenfett) und dann verwendet werden, um Spiele aus der Ferne zu spielen. Jeder Controller verfügt über einen Joystick, der ein neues reaktionsschnelles Steuerungssystem verwendet, das darauf abzielt, jeden Anschein von Drift zu beseitigen, sowie eine Menge Tasten und sogar ein kleines Trackpad auf einem. Der rechte Controller verfügt sogar über eine Reihe zusätzlicher Tasten rund um den Körper, die aktiviert werden können, wenn der FPS-Modusschalter an der Unterseite umgeschaltet wird, da Sie damit den Controller in ein Kunststoffperipheriegerät stecken können, sodass er einem Flugstab ähnelt, sich aber wie eine Maus verhält. Sie haben Links- und Rechtsklicktasten, ein Scrollrad, Daumentasten und können es physisch bewegen, um den Cursor zu bewegen, und nach dem, was ich getestet habe, fühlt sich alles auch sehr reaktionsschnell und genau an. Dies sind keine Motion-Controller wie ein Joy-Con, aber diese Controller fühlen sich in den Funktionen, die sie bieten, sehr komplex und gut gestaltet an.

Das Go im FPS-Modus, wobei der rechte Controller als Maus fungiert.

Lenovo möchte die Go auch mit einer zusätzlichen Software-Suite unterstützen, mit der Sie die verschiedenen PC-Storefronts und Streaming-Dienste einfach zusammenführen können, sodass Sie an einem Ort auf Ihre Bibliothek zugreifen können. Sei es Steam, Xbox, Epic, Ubisoft und so weiter, die Software wirkte sehr intuitiv und einfach zu bedienen.

Darüber hinaus wird der Go in einer Tragetasche geliefert, die sogar über einen definierten Ausschnitt verfügt, in dem Sie ein Ladekabel an einen USB-C-Anschluss anschließen können, ohne das Gerät entfernen zu müssen. Und dies ist zusätzlich zum Go mit einem zweiten USB-C auf der Oberseite, sodass Sie das System problemlos an einen Fernseher oder Monitor anschließen können, um auf großen Bildschirmen zu spielen. Mit einer Audiobuchse und einer Rückplatte, die so eingestellt werden kann, dass der Go wie ein Switch für sich allein steht, wirkt der Go wirklich wie ein Tausendsassa, ein Schweizer Taschenmesser-Äquivalent zu einem mobilen Gaming-PC-Gerät.

Obwohl es nicht zu leugnen ist, dass das Lenovo Legion Go nicht das attraktivste System ist, wirkt es wie ein verdammt gutes Arbeitstier. Alles, was Sie sich von einem mobilen PC-Gaming-System wünschen können, scheint hier enthalten zu sein, sei es Leistung, Anpassungsoptionen, abnehmbare Bedienelemente, Konnektivität und so weiter. Sicher, es gab einige Fehler und Probleme, die mir aufgefallen sind, wie z. B. ein Controller, der die Verbindung trennt und dann nicht wiederhergestellt werden kann, und einige Frame-Drops, wenn man sich in bestimmten Menüs befindet, aber da der Start für später in diesem Jahr geplant ist, werden hoffentlich ein paar Software-Patches und -Updates diese Probleme beseitigen und beheben. Und dann ist da natürlich noch der Preis. Die ROG Ally hat viele umgehauen, als sie die Fans aufforderte, rund 700 Pfund auszugeben, und da die Go die gleiche Preisklasse anstrebt, werden zweifellos einige der Reaktionen die gleichen sein. Aber nach dem, was ich gesehen habe, ist dies ein sehr leistungsfähiges Gerät, und wenn Sie nicht den Gewässern eines Gaming-Laptops für PC-Spiele unterwegs trotzen möchten, dann sieht es so aus, als könnte dies eine sehr, sehr gute Lösung sein.