Lenovo Legion Go 2 erhält auch den vollständigen Xbox-Modus

Wir gehen davon aus, dass nur wenige von Ihnen das kommende tragbare Xbox-Gerät verpasst haben, das von Asus in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde und am 16. Oktober veröffentlicht werden soll. Es heißt ROG Xbox Ally und kann in zwei Modi ausgeführt werden: als Windows Einheit oder direkt im Xbox-Modus gestartet.

Letzteres wird für weitere Geräte veröffentlicht, und jetzt wurde das erste davon bestätigt. Ein Lenovo-Sprecher hat gegenüber The Verge bestätigt, dass das kommende Legion Go 2 (das ebenfalls im Oktober erscheint) die gleiche Xbox-Unterstützung wie das ROG Xbox Ally haben wird.

Es wird jedoch nicht vom ersten Tag an verfügbar sein, sondern im Frühjahr 2026 erscheinen. Wenn Sie sich für das Legion Go 2 interessiert haben, sich aber über die Xbox-Unterstützung gewundert haben, können Sie jetzt anscheinend aufhören, sich Sorgen zu machen, und sich für das Gerät entscheiden, das Ihnen am besten gefällt.