Lenovo Legion der neunten Generation kommt mit einem Paukenschlag aus Las Vegas

Lenovo hat auf der CES 2024 sein neues Gaming-Ökosystem der Legion-Serie mit einer neunten Generation von PCs, sowohl Laptops als auch Desktops, vorgestellt, um das Gaming auf ein neues Niveau zu heben.

Dieses neue Lenovo-Portfolio umfasst auch kabellose Mäuse, Tastaturen und Software für maschinelles Lernen mit LA AI-Chips, die in den Notebook-Modellen Lenovo Legion und Lenovo LOQ erhältlich sind.

Lenovo hat seine neuen 16-Zoll-Notebooks Lenovo Legion 7i (16", 9), Lenovo Legion 5i (16", 9) und Lenovo Legion Slim 5 (16", 9) sowie die Lenovo Legion Tower 7i und Legion Tower 5i Tower vorgestellt, die für Gamer entwickelt wurden, die die zusätzlichen Funktionen eines High-End-Gaming-Tower-PCs benötigen.#10

Das neue Lenovo Legion 9i (16", 9) verfügt über den verbesserten Lenovo LA3-P AI-Chip, der eine Szenarioerkennung bietet, um die CPU- und GPU-Leistung dynamisch anzupassen und die Leistung basierend auf den Aktionen des Benutzers zu einem bestimmten Zeitpunkt zu steigern, sowie Smart FPS, das die Rechenleistung zwischen Hardwarekomponenten und FPS-Ausgabe während des Spiels überwacht. Das System scannt FPS-Daten vom Display und sendet sie an einen Algorithmus, der CPU und GPU optimiert, um die FPS während des Spielens zu erhöhen. Der Chip bietet auch Lighting Audio Sync, das die RGB-Lichter des Geräts jederzeit mit dem Ton synchronisiert, um ein immersives Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus nutzt das Legion Aurora Sync-Tool KI, um die auf dem Bildschirm angezeigten Bilder mit der RGB-Beleuchtung der Tastatur und der Umgebung zu synchronisieren, sowie Smart Control, mit dem Gamer schnell zwischen vorausgewählten Energieprofilen wechseln können, einschließlich eines benutzerdefinierten Modus. Die Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, die Einstellungen für den Wärmemodus und andere KI-Funktionen können ebenfalls über den Lenovo Vantage gesteuert werden. Mit einem so granularen Maß an Kontrolle über die Einstellungen dank KI können Gamer das Lenovo Legion 9i (16", 9) so anpassen, dass es genau so funktioniert, wie sie es wollen, unabhängig von ihrer bevorzugten Nutzung.

Es verfügt über die neueste Intel Core Gen i9-14900HX CPU, kombiniert mit einer GPU bis zu Nvidia GeForce RTX 4090, die bis zu 230 W TDP liefert, PureSight 3.2K 16:10 165Hz VRR Mini-LED-Display, bis zu 64 GB DDR5 5600 MHz Arbeitsspeicher, bis zu 2 TB PCIe Gen 4 1 Speicher und alles angetrieben von einem 99,99-Wh-Akku. Die Tastatur des Lenovo Legion 9i ist eine TrueStrike mit RGB-Beleuchtung pro Taste und 1,5 mm Hub.

Unter dem Motto "das Unmögliche erreichen" bietet das neue Lenovo Legion-Ökosystem Gamern Lösungen für Gaming, Arbeit und Studium.

"Während die Welt KI-gestützte Technologie einführt, ist Lenovo stolz darauf, an der Spitze dieses Fortschritts zu stehen. Mit der neuen Reihe von Lenovo Legion-Geräten und -Laptops mit Hardware, die von KI-Chips angetrieben wird, werden Gamer in der Lage sein, neue Höhen zu erreichen, die durch KI-gestützte Leistungsverbesserungen, die von den Benutzern vollständig konfigurierbar sind, unmöglich schienen", sagte Jun Ouyang, Vice President und General Manager, Consumer Business Segment, Smart Devices Group, Lenovo.

"Zusätzlich zu diesen Fortschritten in der Gaming-KI haben wir die neue Lenovo Legion Coldfront Hyperthermal-Technologie, die in Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei Intel entwickelt wurde. Es ist eine Revolution, die das thermische Design neu definiert, die Effizienz der Wärmeübertragung erhöht und gleichzeitig die Geräuschentwicklung und die Gehäusetemperatur reduziert. Dies eröffnet einen neuen Weg in die Zukunft des Notebook-Gamings."

Ebenfalls neu in diesem Jahr sind die Notebooks Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 und Lenovo LOQ 15AHP9 sowie der Lenovo LOQ Tower 17IRR9 für Gamer, die in die Bestenlisten einsteigen. Neues Zubehör wie die Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming-Maus und die Legion K510 Pro Mini-Tastatur sowie die neue Lenovo AvatarMaster PC-Software.