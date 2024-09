HQ

In den letzten Wochen - zwischen Gamescom-Terminen und anderen Reisen - habe ich mir Zeit mit dem Lenovo Legion 5i Gen 9 genommen. Lenovo Legion ist eine Marke, die in der Welt der Gaming-Laptops seit Jahren gelobt wird, und das bedeutet, dass es bestimmte Erwartungen gibt, wenn man ein neues Notebook auf den Markt bringt. Lenovo muss sich in dieser Hinsicht immer wieder selbst übertreffen, was sich als knifflige Herausforderung erweisen kann.

Das Lenovo Legion 5i Gen 9 ist ein stattliches 16-Zoll-Notebook, das sich dennoch sehr leicht anfühlt, ohne billig zu wirken. Das Design ist das, was Lenovo Luna Grey in der Farbe nennt, und wirkt professionell und eloquent. Wenn Sie wie ich sind und es nicht lieben, dass ein Laptop mit seinem Design jedem in einem Umkreis von fünf Meilen erzählt, dass Sie ein riesiger Gamer sind, dann haben Sie Glück. Wenn Sie ein Fan von hellen Lichtern und blinkenden Farben sind, erhalten Sie diese in der Tastatur, die nach Ihren Wünschen angepasst werden kann, wenn Sie ein bestimmtes Farbthema haben, das Sie immer bevorzugen.

Für sein Gewicht hat dieses Notebook eine echte Leistung. Ein Intel i9-14900HX der 14. Generation ist neben einer RTX 4070 enthalten, mit der selbst die neuesten Spiele wie Warhammer 40.000: Space Marine II bei maximalen Einstellungen ohne Schwitzen liefen. Die Leistung dieses Laptops ist wirklich tierisch, und es hat mich eindringlich daran erinnert, dass ich den Tower, den ich derzeit unter meinem Schreibtisch stehen habe, wirklich aufrüsten sollte. Außerdem hat es diese Leistung im Vergleich zu anderen Gaming-Laptops, die ich mit ähnlichen Spezifikationen getestet habe, unglaublich leise bewältigt. Lenovo hat mit seiner Legion ColdFront Hyper-Temperaturregelung wirklich die richtige Kühlung, was bedeutete, dass mein Schoß beim Spielen nie zu brennen begann und ich auch nicht glaubte, dass in meiner Wohnung ein Düsentriebwerk ansprang, während ich einige Spiele spielte.

Werbung:

Die Leistung von GPU und CPU im Inneren wird stark vom Display des Lenovo Legion 5i Gen 9 unterstützt. Ein Seitenverhältnis von 2500 x 1600 war etwas, an das man sich bei früheren Laptops nur eine Minute gewöhnen musste, aber jetzt fühlt es sich wie die überlegene Art an, Spiele in diesem tragbaren Format zu spielen. Die Details sind auf diesem IPS-Bildschirm mit 240 Hz und 500 Nits sehr lebendig. Die Blendschutz war auch ziemlich beeindruckend und ermöglichte es mir, ohne mir Gedanken über die Blendung der Sonne in den letzten Sommertagen machen zu müssen. Die Nahimic-Lautsprecher von SteelSeries waren ebenfalls eine großartige Ergänzung. Sie werden nicht den dröhnenden Surround-Sound einiger Tower-Lautsprecher bieten, aber sie lieferten einen klaren, klaren Klang, der dazu beitrug, dass eine Gameplay-Session insgesamt in sich eintauchen konnte.

Nun zu den Dingen, die diesen Laptop davon abhalten, eine perfekte Empfehlung zu sein. Während das Lenovo Legion 5i Gen 9 eine sehr, sehr gute Gaming-Leistung bietet, was alles sein könnte, wonach Sie suchen, gibt es ein paar Probleme damit, dass es das beste Gaming-Notebook auf dem Markt ist. Das erste Problem ist der Preis. Während Sie die 4060-Version dieses Laptops für ~1600 GBP erhalten können, kostet die RTX 4070-Version 2000 GBP. Wenn man bedenkt, dass man heutzutage einen RTX 4070-Laptop mit ähnlichem Bildschirm, CPU und mehr Speicherplatz für Hunderte von Pfund weniger bekommen kann, ist es schwer zu sagen, warum man sich für das Lenovo Legion 5i Gen 9 entscheiden sollte, auch wenn seine Leistung immer noch enorm ist.

Wie bereits erwähnt, ist der Stauraum hier seltsam klein. Nur 512 GB einer SSD können etwa 5 moderne AAA-Spiele speichern, was nicht viel ist. Heutzutage würde man mindestens ein Terabyte erwarten, vor allem, wenn die Spiele immer größer werden und die Kosten dafür anfallen. Erwähnenswert ist, dass der SSD-Speicher im Lenovo Legion 5i Gen 9 superschnell ist. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, nicht eine Reihe von Spielen installiert zu haben, dann ist dies vielleicht kein Problem, aber das größte Problem, das ich während meiner Zeit mit dem Lenovo Legion 5i Gen 9 hatte, war die Akkulaufzeit. Selbst wenn man den Laptop in den Energiesparmodus versetzt, würde man nicht viel mehr als 90 Minuten bis ein paar Stunden Spielzeit haben, was bedeutet, dass er im Wesentlichen zu einem kleinen, tragbareren Tower wird, der ständig angeschlossen werden muss. Es fühlt sich wie ein seltsamer Tausch für die Leistung an, da Sie die Höhen dieses Laptops nur erleben können, wenn Sie es anschließen.

Werbung:

Dennoch ist das Lenovo Legion 5i Gen 9 eine solide Ergänzung der Legion-Reihe von Lenovo. Es ist eines der besten Laptops, die ich getestet habe, wenn es um die Spieleleistung geht, aber es gibt einige Kompromisse, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie das Beste aus dieser Leistung herausholen möchten, einschließlich Einbußen bei der Akkulaufzeit, dem Speicherplatz und einem hohen Preis als bei einigen anderen RTX 4070-Laptops, die derzeit auf dem Markt sind. Wenn Ihnen das alles nichts ausmacht, werden Sie mit dem Lenovo Legion 5i Gen 9 mehr als zufrieden sein.