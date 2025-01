Lenovo hat eine tragbare SSD entwickelt, die wie eine Handgranate aussieht

HQ

Obwohl es bei Lenovos kommender externer SSD deutliche Designmängel gibt, muss man dem Technologiehersteller zugute halten, dass er versucht hat, das oft sehr langweilige Segment der Gadgets aufzupeppen.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Actionfilm Operation Dragon (oder Operation Leviathan oder Operation Hadal, je nachdem, wo man sich befindet) hat der Technologie-Titan den Vorhang für ein neues SSD-Modell gelüftet, das ausgerechnet einer Handgranate ähneln soll und soll.

Das Gadget heißt Savior Tactical Mobile SSD und laut Tom's Hardware's Übersetzung der chinesischen Ankündigung handelt es sich um ein Crowdfunding-Gadget, das die Form einer Aluminiumlegierung hat, USB 3.2 unterstützt und auch "offiziell autorisiert" ist.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist das Produkt vollständig crowdfinanziert, wobei 107 % der erforderlichen Finanzierung berücksichtigt werden. Es wird vermutet, dass das Gadget für etwa 82 US-Dollar (599 Yen) im Einzelhandel erhältlich sein wird, was alles in allem heutzutage kein schlechter Preis für eine externe SSD ist. Der Haupthaken ist, dass es unklar ist, ob das Gerät eine breitere Freigabe erhalten wird, aber eines ist sicher: Es wird Ihnen zweifellos schwer fallen, die Grenzkontrolle davon zu überzeugen, diesen Gegenstand in ein Flugzeug mitnehmen zu dürfen.

Werbung: