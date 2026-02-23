Lenovo fordert Partner auf, Bestellungen aufzugeben, bevor die Preiserhöhungen nächsten Monat beginnen

HQ

Lenovo fordert seine Partner auf, Bestellungen so schnell wie möglich aufzugeben, zumindest in den USA. Preisanstiege treffen die Geräte des Unternehmens auf allen Bereichen, von Mobiltelefonen über Personal Computer bis hin zu Tablets.

Wade McFarland, der Nordamerika-Kanalchef des Unternehmens, sagte in einer E-Mail, die an Partner gesendet wurde (von CRN erhalten), dass Preisänderungen voraussichtlich Anfang März in Kraft treten und sie ihre Bestellungen daher so schnell wie möglich abgeben sollten.

Es kann sein, dass selbst wenn eine Bestellung jetzt aufgegeben wird, sie durch die Preiserhöhungen beeinflusst wird, da jede Bestellung, die vor dem 28. Februar aufgegeben wird, aber nicht bis zum 31. März versandt wird, neu bewertet wird.

Da KI und Rechenzentren weiterhin die Versorgung der Technologiebranche auffressen, scheint Unterhaltungselektronik derzeit in eine sehr teure Richtung zu gehen. Wir wissen nicht, ob sich die Lage verbessern wird, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir einen Zusammenbruch der KI-Nachfrage sehen.