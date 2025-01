Lenovo erweitert die Legion Go Handheld-PC-Familie um mehrere neue Gadgets

HQ

Im Rahmen der CES hat Lenovo seine großen Pläne zur Erweiterung und Erweiterung der HandheldLegion Go -PC-Plattformlinie vorgestellt. Das Modell, das ursprünglich mit einem Gerät startete, das auf der IFA 2023 vorgestellt wurde, wird bald um drei neue Modelle erweitert, die sich jeweils leicht unterscheiden, aber überzeugende Änderungen bieten.

Das erste neue Hauptgerät ist das Legion Go S, ein Gerät, das ein 8" WUXGA 16:10 120Hz PureSight Touch-Display verwendet und entweder von einem AMD Ryzen Z2 Go -Prozessor oder einem AMD Ryzen Z1 Extreme angetrieben wird, neben bis zu 32 GB 7500 MHz LPDDR5X RAM und einem 3-Zellen-Akku mit 55,5 Wh. Es wiegt nur 730 Gramm, verfügt über Wi-Fi 6E-Unterstützung, zwei USB-4-Anschlüsse und einen microSD-Steckplatz. Dies wird auf Windows ausgeführt.

Das zweite ist das Legion Go S - Powered by SteamOS, und es ist so ziemlich das gleiche Gerät wie das vorherige, außer dass es auf SteamOS läuft, was es zum weltweit ersten lizenzierten Handheld-Gerät macht, das das Betriebssystem verwendet.

Wenn man sich die Preise und Veröffentlichungsdaten ansieht, wird der Legion Go S ab Januar für 629 € verkauft, und der Legion Go S - Powered by SteamOS wird im April mit einem noch nicht mitgeteilten Preis veröffentlicht.

Zuletzt ist das Legion Go (8.8" 2), das ein Prototyp-Nachfolger des ursprünglichen Modells ist. Lenovo hält Details zu diesem Gadget größtenteils unter Verschluss, aber was wir wissen, ist, dass dieses Prototypmodell einen AMD Ryzen Z2 Extreme -Prozessor mit RDNA 3.5-Grafik sowie 32 GB 7500 MHz LPDDR5X RAM verwendet, um sein 8,8" 16:10 144Hz 500 Nits OLED PureSight Touch-Display mit variabler Bildwiederholfrequenz zu betreiben. Es verfügt sogar über einen größeren 74-Wh-Akku, verbesserte und ergonomischere Controller und soll trotz dieses Mangels an festen Informationen irgendwann im Jahr 2025 auf den Markt kommen.