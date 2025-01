Lenovo auf der CES: Alle Ankündigungen zu Laptops, Desktops und Tablets

HQ

Während seines Auftritts auf der CES hat der Technologie-Titan Lenovo gerade den Vorhang für eine ganze Reihe neuer Gadgets in seiner Laptop-, Desktop- und Tablet-Reihe gelüftet. Es gibt Änderungen und neue Iterationen in so ziemlich jeder Linie, die Lenovo anbietet, also um zusammenzufassen und zusammenzufassen, was Lenovo für 2025 auf Lager hat, finden Sie unten alle relevanten Informationen.

Laptops

Lenovo Legion Pro:

Zunächst sollen die Lenovo Legion Pro 7i und 5i mit neuen Intel Core Ultra 9 275HX Prozessoren aufgerüstet werden. Das Modell Legion Pro 5 wird außerdem mit AMD Ryzen 9 9955HX Prozessoren verbessert, um sicherzustellen, dass jedes Gerät die neuesten Gaming-Herausforderungen meistern kann.

Der Pro 7i verwendet jetzt eine Legion Coldfront Vapor mit Hyperkammer-Kühllösung, die 250 W TDP bietet. Das 5i wird ähnlich sein, aber auf 200W TDP begrenzt sein. Alle Modelle bieten AI Engine+ -Unterstützung, um die CPU- und GPU-Leistung dynamisch anzupassen, die Leistung zu verbessern und flüssigere Frameraten zu liefern.

Legion 5 Pro verwendet jetzt ein neues Design mit größeren Kühlöffnungen, die die Wärme aus der Coldfront Hyper -Kühllösung ableiten. Dies wird dazu beitragen, dass das 16-Zoll-OLED-Display PureSight WXQGA 16:10 mit 240 Hz mit Nvidia GeForce RTX 5090 weiterhin mit maximaler Effizienz arbeitet. Dieser Laptop unterstützt auch Wi-Fi 7, verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse, drei USB-A-Anschlüsse, einen HDMI 2.1-Anschluss und sogar Platz für einen Ethernet-Anschluss.

Alle drei Laptops bieten dank Verbesserungen mit der Legion Space -Software, die den Weg zu funkigerem RGB und besserer Leistungsoptimierung ebnet, eine verbesserte Anpassung.

Was die Preisgestaltung betrifft, so wird der Pro 7i im April für 2.799 €, der Pro 5i im Mai für 1.699 € und der Pro 5 im Mai für 1.599 € verkauft.

Lenovo Legion:

Sowohl die Legion 7i als auch die 5i sehen leichte Änderungen. Das 7i wird schlanker und leichter, 10 % bzw. 7 %. Es erhält auch ein aktualisiertes Display, das jetzt als 16-Zoll-WXQGA-16:10-PureSight-OLED arbeitet, das mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und 240 Hz arbeitet. Es wird jetzt von einer Intel Core Ultra 9 HX CPU und einer Nvidia GeForce RTX 5070 GPU angetrieben, wobei die Coldfront Hyper Kühlung dazu beiträgt, das Gerät um 7 db leiser zu machen. Außerdem kommt ein 84-Wh-Akku und Wi-Fi 7-Unterstützung zum Einsatz.

Das 5i ist ziemlich gleich, außer dass es einen 15-Zoll-Bildschirm hat, der auf 165 Hz begrenzt ist, während es 13 % leichter und dünner ist als sein Vorgänger. Es wird auch von der Legion 5 begleitet, die die Intel CPU gegen einen AMD Ryzen AI 7 350 eintauscht.

In Bezug auf Preise und Veröffentlichungstermine gilt Folgendes: Legion 7i wird im Juni für 1.999 € debütieren, die Legion 5i wird im Mai für 1.199 € erscheinen und die Legion 5 wird im Juni für 1.299 € erscheinen.

Lenovo LOQ:

Zuletzt gibt es für Laptops eine Auffrischung der LOQ-Linie. Es stehen drei Modelle zur Verfügung, die jeweils über Intel - und AMD-Prozessoroptionen verfügen und alle von bis zu einer Nvidia GeForce RTX 5070 GPU unterstützt werden. Es gibt keine wesentlichen zusätzlichen Änderungen, aber die Veröffentlichungstermine und Preise sind wie folgt:



Lenovo LOQ 17IRX10 - Veröffentlichung im Juni für 1.199 €



Lenovo LOQ 15AHP10 - Veröffentlichung im März für 1.099 €



Lenovo LOQ 15AHP10 - Veröffentlichung im Mai für 1.099 €



Desktops

Lenovo Legion Turm:

Für 2025 sind drei Desktop-Änderungen geplant, die sich auf Legion Tower 7i, Legion Tower 5i und Legion Tower 5 auswirken.

Für den Tower 7i (34L) und den Tower 5i (30L) werden nun beide Intel Core Ultra 9 275HX Prozessoren verwendet, während der Tower 5 stattdessen zu einer AMD Ryzen 9 7950X3D CPU tendiert. Alle drei Desktops werden GPUs der Nvidia GeForce RTX 40-Serie verwenden, mit bis zu einem 4080 Super auf dem 7i und einer 4060 Ti auf dem 5i/5.

Alle drei Desktops werden mit sechs RGB-fähigen Lüftern ausgestattet sein, die über die verbesserte Legion Space -Software gesteuert werden können und vom Coldfront Liquid -Kühlsystem profitieren. Die Desktops bleiben zudem modular und lassen sich leicht anpassen und aufrüsten.

Was die Preise und Veröffentlichungstermine betrifft, so gibt Lenovo an, dass der Tower 7i im Februar für 2.500 €, der Tower 5i im März für 1.499 € und der Tower 5 im Mai für 1.399 € verkauft wird.

Lenovo LOQ:

Als kurzer Hinweis: Der Lenovo LOQ Tower 17IAX10 erhält auch ein Upgrade, um den neuesten Intel Core Ultra 9 280HX -Prozessor und auch den GeForce RTX 50 Series von Nvidia zu unterstützen. Dieser Desktop wird im Mai für 1.199 € veröffentlicht.

Tabletten

Lenovo Legion Registerkarte:

Es gibt nur ein neues Tablet, über das man sprechen kann, und das ist eine Änderung an der Lenovo Legion Tab. Dieses aktualisierte Modell verfügt über ein 8,8-Zoll-PureSight-Touch-Display mit 2,5 K und 165 Hz, das vom Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform angetrieben wird, sowie 12 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher und 256 GB UFS 4.0-Speicher. Das Gadget ist größer als sein Vorgänger, nämlich 14 % größer, und trotzdem nur 7,79 mm dünn und 350 Gramm schwer. Was dieses zusätzliche Gewicht unter der Haube ermöglicht, so verfügt es jetzt über das Legion Coldfront Vapor Chamber, um das System effizienter zu kühlen, sowie einen 6550-mAh-Akku, um eine längere Nutzung zu ermöglichen.

Konkret wird der Legion Tab (8.8", 3) ab heute (7. Januar) zum Preis von 599 € verkauft.