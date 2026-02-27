Lenny Kravitz hängt James Bond über einer Grube voller Alligatoren im neuesten Blick auf 007 First Light

HQ

Wir sind nur noch wenige Monate vom erwarteten nächsten Titel von IO Interactive entfernt, da 007 First Light voraussichtlich am 27. Mai erscheint – etwas später als das ursprünglich erwartete Debüt im März aufgrund einer jüngsten Verzögerung.

Da der Launch Tag für Tag näher rückt, hat IOI nun einen neuen Blick auf den James-Bond-Action-Adventure-Titel präsentiert, wobei sich dieser Clip hauptsächlich auf Lenny Kravitz' Hauptschurken namens The Pirate King Bawma konzentriert. Im kurzen Spielabschnitt sehen wir, wie Bawma und Bond sich kreuzen und wie die Piratenlegende Bond und seinen Mentor John Greenway in Ketten über eine Grube voller Alligatoren hängt. Wie um alles in der Welt soll der furchtlose Geheimagent diesem Problem entkommen?

Im Rahmen dieses geteilten Gameplays erfahren wir in einer Pressemitteilung auch ein wenig mehr über Bawma, in der erklärt wird, dass er ein "charismatischer und unberechenbarer Anführer eines mächtigen Schwarzmarkt-Waffennetzwerks" und "ein mächtiger Gegner für Bond ist und eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung seiner Reise in 007 First Light spielt, " eine Figur, die Kravitz' Stimme und Ähnlichkeit verwendet.

Freust du dich auf 007 First Light ?