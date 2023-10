Lena Headey verrät, was Cerseis Schicksal gewesen wäre, wenn sie selbst hätte entscheiden können

HQ

Ja, hier sind wir wieder, die immer noch so kontroverse letzte Staffel von Game of Thrones ist immer noch eine heiße Kartoffel, über die wir alle gerne sprechen. Sogar die Schauspieler der Serie haben sich zu verschiedenen Zeiten eingeschaltet, um darüber zu sprechen, und jetzt ist Lena Headey an der Reihe, die als Cersei schnell zu einer der meistgehassten Figuren im Fernsehen wurde. Denn wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre das Ende für Cersei ganz anders ausgefallen, wie die Schauspielerin in einem Interview verriet, in dem die Schauspielerin folgendes zu sagen hatte:

"Du fängst an, die Geschichte selbst zu schreiben, und Maisie Williams und ich fantasieren über einen Showdown zwischen Cersei und Arya, dass sie als Jaime zurückkommen würde. Das war unser Traum. Aber sie haben andere Entscheidungen getroffen."

Sie erwähnte auch, dass sie mit den Autoren der Serie und dem unglaublichen Druck, unter dem sie standen, sympathisierte.

"Ich denke, im Nachhinein versteht das jeder. Du bist drin und du warst so sehr investiert, dass es einen Moment gibt, in dem du dich fragst: "Warum?" Aber ich verstehe es absolut. Nein. Ich vermisse die Menschen - weil man sich in Menschen verliebt und diese Familieneinheiten schafft. Das dauert allerdings eine Weile. Es gibt eine seltsame Trauer aus diesen Beziehungen. Aber ich vermisse es nicht. Wir haben es geschafft. Wir stecken alles rein. Es hat die verdammte Welt aller verändert, und wir werden es immer haben."

Warst du glücklich mit Cerseis Schicksal?