Leitender Game-Designer bei Dice verlässt das Team von Battlefield 2042

HQ

Der Dice-Design-Chef Fawzi Mesmar hat das Unternehmen verlassen, um eine neue Arbeit aufzunehmen. Wie VGC berichtet, wollte der Manager seinen Arbeitsplatz wohl schon seit einiger Zeit wechseln, doch er blieb bis zur Fertigstellung von Battlefield 2042:

"Mir wurde von einem anderen Unternehmen ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. [Diese Firma] war so freundlich, auf mich zu warten, bis wir [Battlefield 2042] ausgeliefert haben. Es war mir sehr wichtig, hier beim Team zu sein, um diesen historischen Meilenstein zu erreichen", so der Wortlaut in einer internen E-Mail.

Intern sei die Nachfolge bereits ausdiskutiert worden, denn morgen ist Mesmars letzter Arbeitstag bei Dice. Umziehen muss er für seinen neuen Job nicht, denn er bleibt anscheinend in Stockholm, Schweden. Während seiner Zeit bei Dice leitete der Mann Game-Designer, die Spiel-Features für Battlefield- und Star-Wars-Battlefront-Spiele erarbeiteten. Battlefield V, Battlefield 2042 und Star Wars Battlefront II hat er seit 2019 in dieser Rolle begleitet.