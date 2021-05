Leitender Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt kündigt, nachdem Anschuldigungen gegen ihn erhoben wurden

You're watching Werben

Die Videospielindustrie soll Konsumenten unterhalten, doch dafür müssen einige Leute sehr hart arbeiten. In den letzten Jahren sind die Arbeitsverhältnisse von Entwicklern stärker ins Bewusstsein der Spieler gerückt worden, weshalb sich mehrere Firmen aufgrund von Vorwürfen wegen Fehlverhaltens, schlechten Arbeitsbedingungen und ähnlicher Dinge verantworten mussten.

Der Journalist Jason Schreier von Bloomberg hat eine interne E-Mail von CD Projekt Red erhalten, in der Konrad Tomaszkiewicz, der Game Director von The Witcher 3: Wild Hunt und einer der führenden Verantwortlichen von Cyberpunk 2077, seinen Rücktritt bestätigte. Dem waren interne Untersuchen vorausgegangen, die klären sollten, ob der Mann Mobbing am Arbeitsplatz unterstützte.

Tomaszkiewicz, der für nicht schuldig befunden wurde, hat sich im Nachgang dennoch dazu entschieden, seine Stelle zu räumen. Laut Bloomberg sieht der Manager ein, dass es einigen seiner Kollegen unangenehm ist, mit ihm zu arbeiten: "Ich werde weiter an mir selbst arbeiten. Verhaltensänderungen sind ein langer und mühsamer Prozess, aber ich gebe nicht auf und hoffe, mich zu ändern."