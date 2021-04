You're watching Werben

Via Twitter kündigte Publisher Assemble Entertainment an, dass das jüngste Leisure-Suit-Larry-Adventure Wet Dreams Dry Twice nicht mehr lange PC-exklusiv bleiben wird. Wie Ihr in der folgenden Grafik seht, soll das Point&-Click-Adventure am 18. Mai auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Die PC-Version wurde im Oktober veröffentlicht.

Hier seht Ihr den Ankündigungs-Trailer der Konsolen-Portierungen: