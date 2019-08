Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry flutscht auf mobile Geräte

Assemble Entertainment und Entwickler CrazyBunch haben ihr postpubertäres Abenteuer Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry auf iOS portiert, bald soll der Titel auch auf Android verfügbar werden. Das Point&Click-Adventure wurde bereits auf PC, Mac, Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht und versetzt die Spieler erneut in die Rolle des selbsternannten Frauenhelden Larry Laffer. Das handgezeichnete Abenteuer spielt im 21. Jahrhundert, in dem sich Larry in die hübsche Faith verliebt und beim Lösen von Rätseln unter anderem Apps, wie Timber und Instacrap, verwendet. Im App Store kostet der Titel knapp 15 Euro, auf Konsolen zahlt ihr für den feuchtfröhlichen Spaß etwa 40 Euro.

