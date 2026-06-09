Leiche eines vermissten amerikanischen Universitätsstudenten tot in Kyoto gefunden

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Die Leiche eines 20-jährigen amerikanischen Staatsbürgers, identifiziert als James Higginbotham, wurde tot in einem bergigen Gebiet nahe Kyoto, Japan, aufgefunden. Der junge Mann war seit dem 29. Mai vermisst, als ein Familienstreit ihn laut seiner Mutter, Nancy Higginbotham, in den sozialen Medien dazu brachte, "frische Luft zu schnappen". Kurz darauf verschwand das Signal von James' Mobiltelefon in der Gegend, und er blieb bis heute vermisst, sagte sie ebenfalls gegenüber Reuters.

James reiste mit der ganzen Familie, um den Highschool-Abschluss seines jüngeren Bruders zu feiern. Eine erste Suche, an der mehr als hundert Personen, darunter Polizei, Hundeeinheiten und Hubschrauber, beteiligt waren, blieb erfolglos, und bei einer neuen Suche, die das Gebiet erweiterte, wurde er gefunden. Vorerst bleiben Details zur Todesursache vertraulich.