Lehrreiche Discovery Tour startet nächste Woche in Assassin's Creed Odyssey

Auch Assassin's Creed Odyssey wird von Ubisoft mit einem ruhigen Entdeckermodus ausgestattet. Nachdem das hauptverantwortliche Team in Quebec, Kanada, kürzlich die großen DLC-Episoden abgeschlossen hat, kümmern sie sich um den friedlichen Lernmodus. Der Publisher konnte deshalb diese Woche das Erscheinungsdatum der Discovery Tour auf nächste Woche datieren, ab dem 10. September steht der Inhalt als kostenloses Update für alle Besitzer des Hauptspiels bereit, separat wird Discovery Tour: Das Antike Griechenland ebenfalls erhältlich sein.

In diesem Modus verändert sich Assassin's Creed Odyssey erheblich, da sämtliche Gefahrenquellen und Quests aus der Spielwelt entfernt, bzw. ruhiggestellt wurden. Stattdessen erwarten euch geführte Missionen, die Wissen über das antike Griechenland vermitteln. 300 Stationen gibt es laut Ubisoft, die wir in einem eigenen Tempo auf der riesigen Karte beobachten dürfen. Thematisch geht es dabei um die Bereiche "Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen", all das dürfen wir auch aus den Augen von verschiedenen Spielfiguren erleben.