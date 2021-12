Lego-Set "Green Hill Zone" von Sonic the Hedgehog wird am Neujahrstag eintreffen

HQ

Lego hat diese Woche ein neues Lego-Set mit Sonic the Hedgehog präsentiert. Das ikonische erste Level des Originals - "Green Hill Zone" - wurde vom britischen Lego-Fan Viv Grannell über die Initiative "Lego Ideas" erstellt, weil es sich als überaus beliebt erwies. Mit insgesamt 1.125 Lego-Teilen und fünf Minifiguren, darunter Sonic, Dr. Eggman, Crabmeat, Moto Bug und der Phantom Ruby, lässt sich das Gebiet aus Segas zeitlosem Jump-&-Run-Klassiker nachbauen.

Das Set lässt euch goldfarbene Ringe platzieren und Sonic mit einer Konstruktion durch die Lüfte schießen, wie es der blaue Igel mit den roten Sprungpads im Spiel selbst tun würde. Das Set soll am Neujahrstag (also dem 1. Januar) zum Preis von 70 Euro in den Handel gelangen und es könnte in Zukunft Erweiterungen dafür geben. Mehr Details findet ihr im Sega-Shop.