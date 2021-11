Legos neues AT-AT-Set ist teurer als der Sternenzerstörer und der Millennium-Falken

HQ

Lego hat schon vor ein paar Wochen ein neues Star-Wars-Produkt vorgestellt, das unglaublich teuer ist. Die neue Version des imperialen Läufers "AT-AT" wird am 26. November zum Preis von 800 Euro verkauft. Laut der Produktliste wird dieses Set 6.785 Teile umfassen und neun Minifiguren enthalten. Falls ihr euch den wandelnden Panzer plus fünf Schneetruppen, zwei AT-AT-Piloten und Luke Skywalker in den Schrank stellen wollt, benötigt ihr 62 x 24 x 69 Zentimeter Platz. Die Konstruktion wird einige bewegliche, bzw. abnehmbare Elemente aufweisen, sodass die Fans einen Blick in das Innere des AT-AT werfen können. Ab Freitag wird das Spielzeug verkauft.