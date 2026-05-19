Lego zollt Disney Freizeitparks mit 3.900 Main Street Sets Tribut

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Disney und Lego arbeiten seit Jahren an unzähligen einzigartigen Sets zusammen, die sich über Haupt-Disney-Marken erstrecken, aber auch über einige der Marken, die der größere Produktionsriese heute besitzt, darunter Marvel, The Simpsons und mehr. Darauf aufbauend, während Disney 70 Jahre Zauber der Freizeitpark-Attraktionen feiern will, haben sich die beiden erneut zusammengeschlossen, um ein besonderes und interessantes Set zu schaffen.

Diese ist als Disney Main Street, U.S.A. bekannt, und ist im Grunde eine gemauerte Version der ikonischen Straße im US-Park, zu der auch die Feuerwache, das Disneyland Emporium, die Crystal Arcade, das Juweliergeschäft und mehr gehören.

Das Set enthält sogar eine Menge Minifiguren, insgesamt 15, die von normalen Touristen und Arbeitern, aber auch von einigen Disney-Legenden bestehen, sei es Mickey Mouse, Minnie Mouse, Gus aus Cinderella oder Sebastian aus Die kleine Meerjungfrau.

Das Set ist für Erwachsene und Sammler konzipiert – vielleicht sogar als Ergänzung zu einem Lego City-Bau, den du zusammenstellst – und umfasst 3.899 Teile und wird beim Start am 4. Juni weltweit für 319,99 £/349,99 € verkauft werden.

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