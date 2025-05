Lego wird Vintage mit Minifiguren-Automaten-Set

HQ

Das neueste Set von Lego ist ideal für alle, die etwas mehr Interaktivität in ihren Builds suchen. Bekannt als Minifigure Vending Machine, handelt es sich um ein Set im Vintage-Stil und Retro-Getriebe, das einen konstruierbaren Verkaufsautomaten darstellt, an dem beim Einwerfen kleiner Münzen ein Zifferblatt gedreht werden kann, um eine von 16 Kapseln freizugeben, die jeweils eine baubare Minifigur enthalten.

Das Set ist Teil der Ideas -Reihe mit dem ursprünglichen Konzept, das vom belgischen Fan-Designer Rob Vangansewinkel entworfen wurde. Uns wurde gesagt, dass es "die Aufregung des Blind-Bag-Konzepts steigern und das Publikum mit dem Nervenkitzel des Entdeckens fesseln soll".

Vangansewinkel kommentiert weiter: "Als Kind hatte ich einen echten Verkaufsautomaten zu Hause und liebte ihn - da hat es bei der Idee, eine funktionierende LEGO-Steinversion zu entwickeln, in der Minifiguren ausgegeben werden, einfach Klick gemacht. Ich begann mit einer digitalen Version des Modells und postete sie auf LEGO Ideas. Aber ich war mir nicht sicher, ob der Ausgabemechanismus wirklich funktionieren würde, also verbrachte ich etwa zwei Monate damit, das Design mit echten LEGO-Steinen zu testen und zu verfeinern. Ich habe sogar meinen alten Verkaufsautomaten auseinandergenommen, um die Mechanik zu verstehen und ihn zum Laufen zu bringen, und ich bin so stolz auf das Endprodukt."

Das Set soll am 6. Juni auf den Markt kommen und das alles zum Preis von 149,99 £ / 179,99 $ / 169,99 €. Es wird 1.343 Teile umfassen und jede seiner Minifiguren stammt aus nostalgischen Themen wie Castle, Paradisa, Fabuland und sogar Classic Space.

