Lego wird bald seine eigenen Videospiele herstellen

Heutzutage gibt es so viele Lego-Videospiele in freier Wildbahn, dass es fast unmöglich ist, sie alle zu nennen. Trotzdem wird die Mehrheit von Drittentwicklern erstellt, z. B. TT Games und Visual Concepts. Dies wird in Zukunft jedoch nicht ganz der Fall sein, da Lego ein eigenes First-Party-Studio für die Entwicklung von Videospielen gründen möchte.

Dies wurde von CEO Niels Christiansen in einem Interview mit der Financial Times bestätigt, in dem er feststellte, dass es "etwas ist, das wir aufbauen" und dass das Unternehmen im Rahmen dieser Bemühungen seine Investitionen in Softwareentwickler mehr als verdreifacht hat. Niels fügt hinzu: "Wir haben einige Investitionen in die Zukunft getätigt – ich würde fast lieber zu viel investieren. Das ist der Vorteil, wenn man in Familienbesitz ist und langfristig ist."

Die Art dessen, was Lego mit diesem Entwicklungsstudio erreichen möchte, bleibt unklar, ebenso wie die Frage, ob es auch in Zukunft mit Studios von Drittanbietern zusammenarbeiten wird, wenn es in vollem Betrieb ist. Wir können davon ausgehen, dass alles, was Lego im Gaming-Sektor zu erreichen glaubt, durch finanzielles Wachstum angetrieben wird, da der Spielzeughersteller weiter expandiert und seinen Jahresumsatz verbessert, was er in seinem jüngsten Geschäftsbericht bestätigte, in dem er angab, dass sein Umsatz um 13 % auf 74,3 Mrd. DKK gestiegen ist.