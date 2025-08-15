Lego Voyagers startet Mitte September

HQ

Wenn Sie das nächste Projekt des Teams hinter Lego Builder's Journey im Auge behalten haben, haben wir einige gute Neuigkeiten für Sie. Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Light Brick Studio haben bekannt gegeben, dass Lego Voyagers bereits in einem Monat, am 15. September, veröffentlicht wird.

Das kooperative Abenteuer erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch und wird bald erscheinen, wie im neuesten Trailer zum Spiel bestätigt wurde.

Für alle, die nicht wissen, was Lego Voyagers zu bieten hat, dreht sich dieses Projekt um zwei kleine Legosteine, die zusammenarbeiten, um eine blockartige Welt zu durchqueren und schließlich ein verlassenes Raumschiff zu retten und es als Ticket zu nutzen, um in den Kosmos zu starten, um ein weiteres großes Abenteuer zu erleben. Es hat ein lokal ausgerichtetes kooperatives System, bei dem beide Spieler auf demselben Bildschirm spielen, was auch über Online-Koop funktioniert, und es wird ein Friend's Pass -System haben, was bedeutet, dass Sie beide spielen können, solange entweder Sie oder Ihr Partner das Spiel besitzen.

Da die Veröffentlichung näher rückt, werfen Sie einen Blick auf den oben genannten Trailer unten.