Lego-Venusaurier, Glurak und Blastoise

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Rot oder Blau? Was war deine Entscheidung? Bulbasaur, Glumander oder Schiggy? Bevor ich meine erste Reise in der Kanto-Region antrat, musste ich mehrere Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die ich seitdem mehrfach wiederholt habe: Rot und Charmander. Wenn du dem 13-jährigen Fredrik gesagt hättest, dass er mit seinen beiden Söhnen sitzen und eine Woche damit verbringen würde, drei riesige Lego-Pokémon zu bauen, hätte er dir nie geglaubt. Glumander wird immer mein erstes Pokémon sein und das erste, das ich trainiert habe, um sich in seine endgültige Form, Glurak, zu entwickeln.

Wenn du Legos riesiges Pokémon-Set kaufst, musst du kein Starter-Pokémon auswählen. In diesem riesigen Lego-Set mit 6.838 Teilen bekommst du Venusaurier, Glurak, Glurak und eine coole Basis, auf der du die Kreaturen platzieren kannst. Die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist, welcher der drei Riesen zuerst baust. In der riesigen Box bekommst du drei Boxen, die als Poké Balls gedruckt werden. Auf der Rückseite gibt es Symbole, die zeigen, welcher Pokémon-Typ in der Box versteckt ist. Die Boxen sind nummeriert, aber nichts hindert dich daran, die drei Figuren in der von dir bevorzugten Reihenfolge zu bauen. Wenn man sich an die Nummerierung der Boxen hält, kommt zuerst Venusaur, dann Blastoise und schließlich Glurak.

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Ich beschloss, es mir selbst leicht zu machen und begann zu bauen, während meine Söhne schliefen. Nach zwei Stunden und zehn Minuten war es Schlafenszeit. Wie weit bin ich gekommen? Sechs Säcke und eine fertige, kühle, pflanzenbedeckte Basis, auf der Venusaur stehen kann. Am nächsten Tag kamen mein 8-jähriger und 6-jähriger mit, und zusammen verbrachten wir fast sieben Stunden damit, Venusaur zu vollenden. Es ist durchaus möglich, dass ich den Gras-Typ schneller hätte bauen können, aber jedes Mal, wenn meine Söhne und ich das Lego-Set von jetzt an ansehen, wissen wir, dass der Bau eine Teamarbeit war.

Venusaur war tatsächlich Nummer eins in der Reihenfolge, wenn wir den Zahlen auf den Boxen und Anweisungen des Lego-Sets folgten. Als meine Söhne und ich Venusaur beendet hatten, bestanden beide darauf, dass Glurak als nächstes dran sei. Es war nicht allzu schwer, mich zu überzeugen, angesichts meiner Bevorzugung. Gluraks Basis ist ein Vulkan mit einem Reittier an der Spitze, an dem der orangefarbene Riese befestigt werden soll. Mein ältester Sohn half mir, die Basis zu bauen, was weitere vier Stunden dauerte. Dann dauerte es weitere drei bis vier Stunden, um Glurak fertigzustellen. Danach haben wir den Überblick verloren, aber es hat wahrscheinlich weitere sieben bis acht Stunden gedauert, um die Basis zu bauen, und Blastoise, um das Lego-Modell fertigzustellen, genau eine Woche nachdem ich die Kiste ins Haus gebracht hatte.

Venusaur, Glurak und Glurak sind das größte Lego-Set, das ich seit der Ultimate Collector's Edition des Millennium Falken im Jahr 2017 gebaut habe. Ich habe Star Wars vor Pokémon entdeckt, aber beide Universen liegen mir sehr am Herzen, und obwohl ich den Falken selbst bauen durfte, konnte ich es diesmal mit meiner Familie tun, was noch besonderer war. Im Gegensatz zum Millennium Falcon ist dies ein 18+ Set, das deutlich weniger Lego-Technic-Teile enthält, und das hat mir gut gepasst – ebenso wie meinen Söhnen.

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Wie sollte das Set gebaut werden? Abwechslungsreich, herausfordernd, spaßig und zeitaufwendig. Für wen ist es? Pokémon-Fans und Lego-Enthusiasten. Venusaur und Blastoise sind beide kompakt und im Design ähnlicher. Glurak ist schlanker und hat zwei Flügel aus bedrucktem Stoff. Die drei Basen unterscheiden sich stark im Design, wobei der sechste Beutel der Venusaur-Basis wie ein normales Lego-Botanical-Set zum Bauen war. Gluraks Vulkan fühlte sich wie der Teil des Baus an, der die meisten technischen Teile enthielt, und für die Kinder war die größte Herausforderung, lange fokussiert zu bleiben. Nach drei Stunden Bau sagte mein jüngster Sohn: "Papa, das ist das Spaßigste, was ich kenne. Große Lego-Sets bauen!" Da wurde mir klar, dass er noch viele zukünftige Bauprojekte vor sich hat.

Lego-Sets sind in allen Preisklassen erhältlich und dieses Set gehört zu den teureren. Es ist ein Statement-Stück, etwas, das man baut, weil man Lego und Pokémon liebt. Es ist ein Set, das einen Platz in Ihrem Zuhause braucht, an dem es sichtbar ist, mit einer Basis von 54 Zentimetern Breite und einem Trio, das eine Höhe von 50 Zentimetern erreicht – Sie können sich vorstellen, wie viel Platz benötigt wird. Viele Content Creator und Autoren haben den Preis erwähnt und vorgeschlagen, dass Lego die Basis hätte entfernen können, um das Set günstiger zu machen. Ich frage mich, warum? Wenn Pokémon sein 30-jähriges Jubiläum feiert und zum ersten Mal als Lego-Set veröffentlicht wird, sollte es Platz bekommen. Wenn ich etwas nennen müsste, das besser hätte sein können, dann wäre es die Form von Gluraks Gesicht und die Lücken auf der Venusaur. Insgesamt ist dies jedoch ein würdiges Premium-Modell, um drei Jahrzehnte eines Universums zu feiern, das jedes Jahr Millionen von Menschen unterhält.

Fußnote: Das Lego-Set wird exklusiv von Lego selbst verkauft und ist äußerst beliebt. Das Set ist bis April im Rückstand bestellt.