Lego unterbricht Produktion vom Overwatch-2-Set aufgrund anhaltender Kontroversen rund um Activision Blizzard

Der kalifornische Staat hat Activision Blizzard letztes Jahr angeklagt, weil interne Untersuchungen eine toxische Firmenkultur zutage gefördert haben, die Minderheiten und weibliche Mitarbeiterinnen kategorisch benachteiligt. Mehrere Konzerne, darunter Microsoft, Nintendo und Sony, haben sich seitdem vom Unternehmen abgewandt und auch die Lego-Gruppe wird diesem Beispiel folgen.

Blizzard hat sich vor einiger Zeit mit dem Hersteller zusammengetan, um ein Lego-Set auf Basis von Overwatch 2 zu veröffentlichen. In einer Pressemitteilung bestätigt The Lego Group nun offiziell, dass das dieses Produkt aufgrund der aktuellen Situation auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, anstatt wie geplant Anfang Februar auf den Markt zu kommen:

"Wir überprüfen derzeit unsere Partnerschaft mit Activision Blizzard, da wir besorgt über die Fortschritte sind, die bei der Bekämpfung der anhaltenden Vorwürfe in Bezug auf die Arbeitsplatzkultur, insbesondere den Umgang mit weiblichen Kollegen und die Schaffung eines vielfältigen und integrativen Umfelds, erzielt werden. Während wir die Überprüfung abschließen, wird die Veröffentlichung eines Lego-Overwatch-2-Produkts pausieren, das am 1. Februar 2022 in den Verkauf gehen sollte."