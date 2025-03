Lego und Pokémon arbeiten 2026 für eine Reihe von Sets zusammen

HQ

Lego hat kürzlich einige Partnerschaften abgeschlossen, Deals, die sein Portfolio und seine Sets erheblich erweitern würden. Sei es Bluey oder One Piece oder sogar Wicked, es gibt viele aufregende Lego-Sets auf dem Weg, und das nächste dreht sich um den vielleicht größten Fisch von allen: Pokémon.

Es wurde ein mehrjähriger Vertrag abgeschlossen, bei dem Lego mit The Pokémon Company zusammenarbeitet, um eine Reihe von Sets zu entwickeln, die auf der Marke Pocket Monster basieren. Uns wurde noch nicht gesagt, um welche es sich bei den einzelnen Sets genau handelt, außer dass sie ab 2026 erscheinen werden, aber es wurde ein kurzer Teaser sowie ein paar Kommentare von Lego- und TPC-Führungskräften veröffentlicht.

Julia Goldin, Chief Product and Marketing Officer von Lego, merkt an: "Wir sind begeistert, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die eine so tiefe und leidenschaftliche Fangemeinde wie Pokémon hat, und zusammenzuarbeiten, um unserem gemeinsamen Publikum das zu geben, wonach es uns gefragt hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaft durch die endlosen Möglichkeiten des Lego-Spiels und die aufregenden Abenteuer, die die Welt der Pokémon mit sich bringt, eine Reihe neuer Möglichkeiten für Trainer und Baumeister gleichermaßen schaffen wird."

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer von TPC, fügt hinzu: "Die Lego-Gruppe und Pokémon haben starke gemeinsame Werte wie Vorstellungskraft, Kreativität und Spaß, was diese Partnerschaft zur perfekten Partnerschaft macht, um Trainern einzigartige, sinnvolle und ansprechende Möglichkeiten zu bieten, die Pokémon-Marke zu erleben. Die Zusammenarbeit mit dem erstklassigen Team der Lego Gruppe und deren Engagement und Leidenschaft für das Projekt hat zu einer innovativen und bahnbrechenden Zusammenarbeit geführt, die die Fans überraschen und begeistern wird. Wir können es kaum erwarten, sowohl die Lego-Fans als auch die Reaktionen der Pokémon-Community im Jahr 2026 zu sehen."

Um über jede Enthüllung auf dem Laufenden zu bleiben, sollten Sie diese Lego-Website im Auge behalten.