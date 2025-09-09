Lego und Paramount arbeiten gemeinsam an Star Trek Sets

Star Trek feiert im Jahr 2026 sein immenses 60-jähriges Jubiläum, und natürlich hat Paramount zu diesem Anlass eine Menge auf Lager. Zusätzlich zu neuen Shows und Projekten, die auf Paramount+ erscheinen, digitalen Comics, geskripteten Podcasts, einer neuen Website und einem eigenen Kreuzfahrtschiff wurde auch enthüllt, dass eine Zusammenarbeit mit Lego für spezielle Sets geplant ist, die auf dem Sci-Fi-Franchise basieren.

Wir haben noch nicht erfahren, was diese Sets sein werden, da sie noch nicht enthüllt wurden, aber der Teaser auf der Lego-Website erklärt, dass sie "mutig dorthin gehen werden, wo noch niemand zuvor war", zusätzlich zu weiteren Star Trek Jargon und Phrasen wie "Bereiten Sie sich auf Warpgeschwindigkeit vor" und "Widerstand ist zwecklos". Es gibt auch etwas, das eine klingonische Botschaft zu sein scheint, aber zugegebenermaßen ist unser Klingonisch nicht das beste, so dass es schwierig ist, seine Bedeutung zu bestimmen.

Was zu erwarten ist, scheint ein Satz, der auf dem U.S.S. Enterprise basiert, sehr wahrscheinlich. So oder so, bleiben Sie dran für die vollständige Enthüllung in naher Zukunft.

