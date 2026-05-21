Lego und Nintendo bereiten eine Donkey-Kong-Zusammenarbeit vor.

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Lego und Nintendo waren für beide Unternehmen eine außergewöhnlich vorteilhafte Partnerschaft, mit mehreren unglaublich beliebten Sets bei Kindern, begeisterten Lego-Anfängern und eingefleischten Profis. Und sie sind noch nicht fertig. Im Gegenteil, es scheint, als kämen noch mehr Produkte auf dem Weg, mit Donkey Kong als Nächster in der Reihe.

Über die Nintendo Today App präsentieren die beiden Unternehmen ein Donkey-Kong-Logo mit rollenden Lego-Fässern. Das lässt vermuten, dass es sich um einen klassischeren Bau handelt, denn gerade durch das Werfen von Fässern auf Jumpman (heute besser bekannt als Mario) erzielte Donkey Kong seinen Durchbruch. Es gab frühere Gerüchte, dass Lego und Nintendo an einem Lego-Arcade-Gehäuse auf Basis von Donkey Kong arbeiteten, und das würde sicherlich passen.

Gleichzeitig könnte es etwas völlig anderes sein, wie ein Kinderspielset, ein Diorama oder etwas anderes. Aber da sie nun bestätigt haben, dass etwas im Entstehen ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir mehr erfahren. Sieh dir den Clip im Bluesky-Beitrag unten an.