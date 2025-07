Lego und Nintendo arbeiten gemeinsam für das Game Boy-Set

HQ

Nintendo und Lego haben eine sehr fruchtbare Partnerschaft entwickelt. Die beiden haben sich für alle Arten von Sets kombiniert, seien es thematische Sets, die auf ikonischen Franchises wie Super Mario, Animal Crossing oder The Legend of Zelda basieren, oder noch historischere Sammlerstücke, die stattdessen geliebte ehemalige Nintendo-Hardware versteinern, wie z. B. das Nintendo Entertainment System (NES). Jetzt wird die letztere Reihe um eine tragbare Option erweitert.

Lego und Nintendo haben sich zusammengetan, um ein Game Boy -Set zu entwickeln. Es handelt sich um ein kleineres 421-teiliges Angebot, das ein Modell der ursprünglichen Handheld-Konsole im Maßstab 1:1 sein soll.

Es verfügt über ein D-Pad-Steuerungssystem, A- und B-Tasten, Select und Start Tasten, Kontrasteinstellschalter, einen Lautstärkeregler und ein Display, das ausgetauscht werden kann, um die beiden baubaren Game Pak Cartridges widerzuspiegeln, die ebenfalls mitgeliefert werden - diese sind für The Legend of Zelda: Link's Awakening und Super Mario Land.

Das Set ist für erwachsene Designer gemacht und was die Ankunft betrifft, so wird es am 1. Oktober debütieren, wobei die Vorbestellungen bereits heute möglich sind. Der Preis wird auf eher vernünftige 54,99 £ / 59,99 € / 59,99 $ festgelegt, was bedeutet, dass Sie eine ganze Spielekonsole für weniger als Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza kaufen können! Zugegeben, nicht, dass es eine funktionierende Konsole wäre...

