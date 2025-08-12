Lego und Nike erweitern Partnerschaft mit zwei weiteren Sets

HQ

Lego und Nike haben vor kurzem ihre Partnerschaft gestartet, die als mehrjähriger Vertrag angesehen wurde, der zur Entwicklung spezieller Lego-Sets und auch von Nike-Bekleidung wie den Air Max DN-Schuhen führen wird. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben die beiden nun zwei neue baubare Sets enthüllt, die bereits am 1. September auf den Markt kommen werden.

Das erste ist als Nike Slam Dunk x Lego bekannt und ist ein Set, in dem ein Basketballspieler in der Zeit gefangen ist, einen Moment bevor er einen epischen "posterwürdigen Slam Dunk" erzielt. Dieses Set enthält sogar einige anpassbare Elemente, da die Bauherren die Frisur und das Trikot des Basketballers anpassen können.

Das zweite Set ist als Nike Dunk Trickshot x Lego bekannt und bietet einen Spielplatz in der Nachbarschaft mit einem Basketballkorb, der einen massiven Nike Dunk Sneaker als Kulisse hat. Dieses Set enthält eine exklusive Minifigur mit zwei Kopfoptionen, die für einen epischen Dunk gestartet werden können, während der Sneaker selbst ebenfalls abnehmbar ist.

Darüber hinaus stärkt Nike die Partnerschaft mit einer Reihe neuer Kleidungsstücke, die "eine Hommage an den Stil von Meisterschaftssportlern und Baumeistern sind". Dazu gehören eine neue Jacke, ein neues T-Shirt, ein neuer Rucksack, Socken, Haargummis und vieles mehr. Jede von ihnen wird ebenfalls am 1. September veröffentlicht.

