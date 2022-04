Lego und Epic Games möchten Kinder ins Metaverse locken

HQ

Die Lego-Gruppe und Epic Games wollen gemeinsam einen digitalen Spielplatz für Kinder und Familien schaffen. Laut Pressemitteilung möchten die beiden Firmen ihre jeweiligen Expertisen kombinieren, um jungen Menschen einen Ort zur Verfügung zu stellen, an dem sie Kreativität ausbilden, Kommunikationsfähigkeiten erwerben und Teamwork entwickeln können. Die Unternehmen einigen sich darauf, dass die Privatsphäre und die Interessen der Kinder geschützt werden, und dass Anwender in einer sicheren Umgebung lernen sollten. Eltern und Anwender werden darüber hinaus Werkzeuge an die Hand bekommen, mit denen sich digitale Erfahrungen anpassen lassen. Wie genau dieser Ausflug ins Metaverse von Epic Games und Lego aussehen soll, ist natürlich ein einziges Rätsel.