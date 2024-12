Lego und Ducati haben sich für ein Pangiale V4 S-Set zusammengetan

HQ

Was kann man mit Lego nicht bauen? Nun, jede Menge Zeug, aber es gibt auch vieles, was man mit diesen kleinen Plastikziegeln kreieren kann. Von einer Büste des Mandalorianers bis hin zu einer Polaroid-Kamera ist Ducati jetzt mit einer Pangiale V4 S in den Lego-Ring gestiegen.

Dieses Set besteht aus 1603 Teilen und wird daher für Kinder ab 18 Jahren empfohlen. Es kann jetzt im Lego-Store vorbestellt werden, kostet aber mit 169,99 £ einen hübschen Cent. Nach Fertigstellung wird das Fahrrad 43 Zentimeter lang und 30 Zentimeter hoch sein.

Sie erhalten auch einen Ständer, auf dem Informationen über das Fahrrad ausgestellt sind, was es zu einem weiteren Set macht, das dazu gedacht ist, auf einem Regal oder an einem Ehrenplatz platziert zu werden. Schauen Sie es sich hier an.

