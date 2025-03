Lego und Disney arbeiten erneut zusammen für das Schloss-Set "Die Schöne und das Biest"

HQ

Lego hat in letzter Zeit einen absoluten Lauf gehabt, wenn es um die Ankündigung neuer Sets geht. Egal, ob es sich um ein fantastisches T-Rex-Fossil oder ein detailliertes Flussboot handelt, das Blockbauunternehmen hat immer enttäuscht. Und es setzt diese Erwartung und diesen Erfolg auch fort, denn jetzt hat es ein neues Set enthüllt, das auf Beauty and the Beast basiert.

Dieses Mal geht es um das berühmte Schloss von Beast, ein mehrstufiges Wunder mit dem charakteristischen violetten Farbton. Es ist eine Nachbildung des Schlosses aus dem ursprünglichen Animationsfilm und es handelt sich um ein Set, das sich über 2.916 Teile erstreckt und vier Etagen mit mehreren Räumen umfasst, die jeweils Anspielungen auf den kultigen Film haben.

Uns wird gesagt: "Das 2.916-teilige Set besteht aus vier detaillierten Ebenen mit mehreren Räumen, darunter ein Ballsaal mit sich drehendem Boden, ein Esszimmer mit Tisch und sich drehenden Platten sowie ein Turmzimmer, in dem die verzauberte Rose präsentiert wird. Baumeister können die Geschichte von Die Schöne und das Biest durch die komplizierten Details dieses neuen Sets feiern."

Das Set enthält sogar eine Reihe von Minifiguren, darunter Belle und Beast sowie Gaston, LeFou und Maurice. Das Set wird am 4. April für alle debütieren, wobei Lego Insiders ab dem 1. April einen früheren Zugang erhält und für 239,99 £ / 279,99 € verkauft wird.

