Lego und die Formel 1 tun sich zusammen für eine Vielzahl neuer Sets

Lego und die Formel 1 sind keine Unbekannten. Die beiden haben in der Vergangenheit an einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte gearbeitet, wobei dies zugegebenermaßen eher mit einigen wenigen Teams wie McLaren und Mercedes-AMG zu tun hat. In Zukunft werden die beiden ihre Bemühungen im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft ausbauen.

Wie in einer Pressemitteilung angekündigt, wurde uns mitgeteilt, dass Lego und die Formel 1 gemeinsam an einer Reihe neuer Sets arbeiten werden, die 2025 auf den Markt kommen und Baumöglichkeiten für Fans jeden Alters bieten werden, sei es durch Duplo-Sets oder viel komplexere Builds für Erwachsene.

Auch ab der Saison 2025 wird es eine Reihe von Aktivierungen bei Grand Prix auf der ganzen Welt geben, aber die Sets sind definitiv der aufregendere Teil des Deals, worüber Lego etwas mehr angeteasert hat.

"Die Fans können Stein für Stein tiefer in den Nervenkitzel des Topspeed-Rennens eintauchen, während sie aufregende Momente und Ikonen von der Rennstrecke, der Boxengasse und den Garagen in Form von LEGO-Steinen nachstellen: Sie haben die Möglichkeit, auf den Fahrersitz zu steigen und die Komplexität des Elite-Motorsports auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben."

Was erhoffst du dir, dass Lego im Rahmen dieser Formel-1-Partnerschaft steinelt? Vielleicht der legendäre Kampf von Michael Schumacher und David Coulthard, Aryton Sennas glorreiche Pole-Runde in Monaco im Jahr 1988 oder Lewis Hamilton, der 2020 über die Ziellinie in Silverstone kroch?