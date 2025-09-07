LEGO Transformers Showdown

HQ

Okay, reden wir über Ziegelsteine, Bots und schöne Nostalgie. Das Transformers-Trio von LEGO – #10302 Optimus Prime, #10338 Bumblebee und #10358 Soundwave – ist im Grunde eine kleine Zeitleiste, die zeigt, wie weit das Crossover gekommen ist: von "Wow, sie haben tatsächlich Optimus gemacht" bis hin zu "LEGO hat gerade einem Decepticon eine Stimme gegeben". Ich habe alle drei gebaut, gefummelt und ausgestellt, und hier ist der Leitfaden für die Klartexte, zu dem eine in Ihr Regal (oder Ihren Schreibtisch) gehört... oder Altar der Popkultur der 80er Jahre).

Optimus war der Proof of Concept. Im Jahr 2022 brachte LEGO ein vollständig umwandelbares, 1.508-teiliges Icons-Set auf den Markt, das sich verwandeln lässt, ohne dass sich Teile bilden müssen – ohne dass ein Gliedmaßenbeutel entfernt werden muss, um ihn in einen Truck zu verwandeln. Das allein veranlasste jeden AFOL, zweimal hinzusehen. Mit einer Größe von etwa 35 cm (14") ist er ein Statement-Piece mit 19 Gelenkpunkten, und er wird mit der Matrix of Leadership hinter den Brusttüren, dem Ion Blaster, der Energon-Axt, dem Energon-Würfel, einem Jetpack und einer Plakette im UCS-Stil geliefert. Er ist hochwertig, er ist kräftig und er sieht aus zehn Metern Entfernung aus wie Optimus – Mission erfüllt. Der heutige Preis liegt bei 179,99 $ auf der LEGO-Website. Die Veröffentlichung erfolgte am 1. Juni 2022; Auch heute noch fühlt er sich wie der "Anker" der Linie.

Der Aufbau ist die süße Icons-Mischung aus clever und robust. Der Oberkörper ist dicht, die Kopfform nagelt die G1-Silhouette auf den Punkt, und die Verwandlung – obwohl methodisch – fühlt sich glatt und wiederholbar an, wenn Sie sie zweimal gemacht haben. Dank dieser 19 Artikulationspunkte ist er auch überraschend posierbar für einen kastenförmigen Helden. Was das Display betrifft, so liest Optimus in beiden Modi sauber; Der Truck ist gestochen scharf und gerade so geformt, dass die flache Kabine ohne seltsame Lücken verkauft werden kann. Auch Accessoires sind kein Flaum: Die Axt und der Blaster verändern den Vibe sofort, und das Knallen der Matrix hört nie auf, cool zu sein. Wenn du nur einen Autobot kaufst, ist dieser immer noch der König.

Werbung:

Zwei Jahre später folgte LEGO mit Bumblebee, einem kleineren, günstigeren Icons-Bau, der sich auch ohne Umbau noch verwandeln lässt. Es besteht aus 950 Teilen, ist im Robotermodus etwa 25 cm (10") groß und kostet 89,99 US-Dollar – im Grunde die Hälfte von Prime, sowohl im Preis als auch in den Teilen. Es wird mit einem Ionenblaster, einem Jetpack, Gelenken für das richtige Posieren und der Stats-Plakette geliefert, die zu Prime passt. Entscheidend ist, dass es sich sauber umwandeln lässt und sich anfühlt wie der klassische "kleine Bruder" Bumblebee aus den 80er Jahren – fröhlich, klobig und gelb wie ein Textmarker für den Schulbus. Wenn Optimus das Herzstück des Kaminsimses ist, ist Bumblebee der charmante Sidekick, den du neben ihn stellst.

Bei Bee gibt es zwei Realitäten. Erstens: Der Robotermodus singt absolut – die Rumpfproportionen, der Kopf, die Haltung – es ist G1-Wärme in Ziegelform. Zweitens: Der Automodus ist... fein. Dies ist kein zugelassener Volkswagen Käfer; Es handelt sich um einen generischen Kompaktwagen, der die käferartige Form andeutet, ohne sich darauf festzulegen. Einige Winkel sehen toll aus; Andere fühlen sich etwas groß und klobig an. Ich denke immer noch, dass es allein für die Technik unter hundert Dollar ein Schnäppchen ist, aber wenn Sie ein "Display im Fahrzeugmodus"-Purist sind, sollten Sie die Erwartungen steuern. Für Timing-Nerds und Sammler hat LEGO es am 1. Juli 2024 für Insider und am 4. Juli 2024 auf den Markt gebracht, als auch der Preis von 89,99 $ festgelegt wurde.

Dann wurde LEGO pikant. Soundwave kam 2025 als erstes Decepticon in der Icons Transformers-Reihe auf den Markt, und er ist ein Flex: 1.505 Teile, 189,99 US-Dollar, beweglich, verwandelt sich vollständig vom Roboter in einen Kassettenspieler, ohne dass Teile entfernt werden müssen – und er spricht. An die "Play"-Taste ist ein Sound-Brick gebunden, der Sprachlinien und Effekte im charakteristischen Roboter-Bariton von Soundwave auslöst. Es ist nicht der originale Frank Welker, aber er trifft den Nagel auf den Kopf und ist eine so kluge thematische Wendung für diesen Charakter. Er kommt auch mit Ravage und Laserbeak – beide lassen sich in Kassetten verwandeln, die in die Truhe geschoben werden, sowie die "Batterien" für den Raketenbehälter und den Laserblaster. Es ist Fan-Service, Technik und Nostalgie in einem blauen Backstein-Sandwich.

Werbung:

Zeitpunkt der Veröffentlichung? LEGO öffnete es am 1. August für Insider und am 4. August für alle, was es zum bisher hochwertigsten (und teuersten) Eintrag macht. Die Stückzahl ist im Wesentlichen in Optimus-Größe, aber die Einbeziehung von Kassetten und das Sound-Gimmick rechtfertigen den Aufpreis mehr, als man erwarten würde - vor allem, wenn man mit einem Regal voller G1-Kassetten aufgewachsen ist. In Bezug auf die Statur ist Soundwave nur knapp 13 Zoll groß und erregt Aufmerksamkeit; Er ist so displayfreundlich wie Optimus, mit dem zusätzlichen Party-Trick, dass er "redet", wenn Freunde zu Besuch kommen und du deine Haustiere ärgern willst.

Erlebnisse schaffen: Was macht und was knifflig ist





Optimus ist die "LEGO Icons" des Trios: viel SNOT, solide Baugruppen, gewichtige Torsoarbeit. Die Transformation besteht aus einer Reihe logischer Flips und Rotationen, die sorgfältige Toleranzen belohnen. Man spürt den Respekt des Designteams vor dem Originalspielzeug. Es ist auch derjenige, den du am meisten transformieren wirst, weil beide Modi gleich stark aussehen.



Bumblebee ist luftiger. Es ist kürzer, freundlicher und hat diesen Dopamin-Kick von "Oh wow, es verwandelt wirklich" mit viel weniger Schritten. Der Kompromiss zeigt sich in den Proportionen des Automodus, aber der Roboter ist ein solcher Publikumsliebling, dass ich ihn am Ende in 99 % der Fälle mit Blaster und Jetpack posieren ließ. Die Kritiken bei der Veröffentlichung waren sich mehr oder weniger einig: Robotermodus großartig, Alt-Modus schwächer – und ich stimme zu.



Soundwave ist der Ort, an dem die Neuheit ins Spiel kommt. Der Mechanismus des Kassettenschachts ist entzückend, und die Umwandlung von Ravage und Laserbeak in Bänder, die tatsächlich passen, ist LEGO-Zauberei auf höchstem Niveau. Die Verkabelung und das Gehäuse aus Soundbricks sind aufgeräumt, und die Interaktion mit der "Play"-Taste macht einfach Spaß. Es ist der Build, der von den dreien am meisten für Gesprächsstoff sorgt.



Wenn man alle drei zusammennimmt, erhält man ein perfekt ausbalanciertes 80er-Jahre-Diorama: Optimus in der Mitte, Hummel flankiert, Soundwave dröhnt gegenüber, während Laserbeak wie ein selbstgefälliger Papagei sitzt. Die Plaketten vereinheitlichen den Look, das Color-Blocking sorgt für sofortige Lesbarkeit (rot/blau, gelb, blau/grau) und die Skalen fühlen sich absichtlich zusammenhängend an. Wenn Sie nur wenig Platz haben, ist Optimus + Soundwave das Zweierpack in Museumsqualität. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, verleiht Ihnen Optimus + Bumblebee heroische Energie mit mehr Abwechslung in der Silhouette. Denken Sie daran: Die Elektronik von Soundwave fügt ein kleines bisschen Wartungsgehirn hinzu (hallo, Knopfzellenwarnung auf der Produktseite), aber der Lohn ist es wert.

Value Talk (aka: Was sollte man eigentlich kaufen?)





Mit einem Budget von 100 US-Dollar: Bumblebee ist ein Kinderspiel. Sie erhalten das volle "No-Rebuild-Transformation"-Erlebnis, solide Posability, eine großartige Kopfskulptur und ein Display, das sich später sauber mit Prime kombinieren lässt, wenn Sie sich für ein Upgrade der Sammlung entscheiden. Mit 89,99 US-Dollar ist es für diesen Preis einer der besseren Transformatoren für Erwachsene.



Willst du das ultimative Autobot-Tafelaufsatz? Optimus. Es ist die Ikone, die Technik ist straff und nichts sagt "Ich bin ein Erwachsener mit ausgezeichnetem Geschmack und fragwürdiger Selbstbeherrschung" wie ein 14-Zoll-Rot-Blau-Roboter, der Ihren Arbeitsbereich bewacht. Mit 179,99 US-Dollar fühlt es sich immer noch fair an, wenn man die Anzahl der Teile, das Zubehör und die Glaubwürdigkeit des Dual-Mode-Displays bedenkt.



Sehnen Sie sich nach etwas Neuem und Besonderem? Schallwelle. Ja, es ist mit 189,99 US-Dollar das teuerste, aber die Kassetten + Sound-Brick sind legitime Funktionen, kein Flusen. Wenn du ein Set suchst, das Nicht-LEGO-Leute zum Grinsen bringt, dann ist dies das Richtige – der "Press Play"-Gag wird nie alt.



Das Design von LEGO war ziemlich konsistent: Es erinnerte an die G1-Spielzeuge und Cartoon-Silhouetten, sorgt für echte Verwandlungen und hält es robust und baubar für Erwachsene. Optimus ist am ehesten "ohne Notizen" – es ist Prime, wie sich dein Gehirn an ihn erinnert. Der Automodus von Bumblebee ist der größte Kompromiss (kein VW-Führerschein, klobigere Proportionen), aber der Charakter liest sich im Robotermodus perfekt. Soundwave bekommt das Beste aus beiden Welten, denn sein Alt-Modus ist buchstäblich ein ziegelsteinartiges Rechteck; LEGO wurde für kastenförmige Elektronik geboren. Die Tatsache, dass die Bänder tatsächlich in seine Brust geladen werden, ist einfach herrlich nerdig.

Eine kurze Anmerkung zu dieser gemeinsamen Überschriftenfunktion: Alle drei Sets verwandeln sich, ohne Teile zu entfernen. Das ist enorm. Er hält die Wiedergabeschleife auch für Erwachsene am Leben, die nur das Display verwenden, und bedeutet, dass Sie beim Abstauben oder Neuanordnen getrost den Modus wechseln können, ohne einen Reißverschluss für lose Teile öffnen zu müssen. LEGO hebt dies in jedem Angebot aus einem bestimmten Grund hervor – es ist die DNA der Linie. Wenn du eine Mini-Sammlung aufbaust, meine brutal ehrliche Empfehlung: Beginne mit Optimus, füge Soundwave für das Autobot/Decepticon-Duell hinzu und hol dir Bumblebee, wenn du einen schnellen, zufriedenstellenden Wochenend-Build willst, der deinen Geldbeutel nicht vernichtet. Wie auch immer man es dreht und wendet, dieses Trio beweist, dass LEGO Transformers nicht nur lizenziert hat – sie verstehen es.