Lego Todesstern Minifiguren werden derzeit zu wahnsinnigen Preisen verkauft

Der neue Lego-Todesstern ist noch nicht lange auf dem Markt, und nur wenige Leute haben den Sprung von 899 Pfund gewagt, um das neue Set zu bekommen, aber diejenigen, die es getan haben, erhalten bereits einen Teil dieses Geldes zurück, indem sie einzelne Minifiguren verkaufen.

Die meisten Minifiguren des Sets wurden bereits in irgendeiner Form veröffentlicht, aber die aktualisierten Modelle gelten als etwas Exklusives für Sammler. Das bedeutet, wie von Brick Fanatics entdeckt, dass die Charaktere zwischen 33 und 87 Pfund kosten werden.

Der Whirlpool Stormtrooper ist die teuerste Figur auf der Liste, aber die Leute zahlen hohe Preise für Minis, die mehr als eine Badehose tragen. Der Imperial Dignitary liegt nicht weit dahinter und wird für 57 £ verkauft. Wenn Sie alle Minifiguren aus dem Set zum Verkauf anbieten, sind Sie auf dem besten Weg, einen guten Teil der 899 £ zurückzubekommen. Das zeigt, wie groß der Lego-Markt heutzutage ist, vermuten wir.

Für wie viel werden Minifiguren verkauft?!

