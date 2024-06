Lego The Legend of Zelda Great Deku Tree Set wird enthüllt

HQ

In letzter Zeit gab es eine Vielzahl von Gerüchten über die Zusammenarbeit von Lego mit Nintendo an einem The Legend of Zelda -Set. Diese Gerüchte wurden nun bestätigt, da nun ein Great Deku Tree set enthüllt wurde.

Dies ist ein 2-in-1-Set, mit dem Spieler entweder eine Version des Great Deku Tree aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild erstellen können. Unabhängig davon, für welche Version Sie sich entscheiden, besteht das Set aus 2.500 Teilen, verfügt über einen Master Sword Sockel (von Breath of the Wild ), Link's House (von Ocarina of Time ) und ist auf Ständern aufgebaut, um es besser zu präsentieren und zu präsentieren.

Es wird auch vier Minifiguren enthalten, wobei es sich um erwachsene Versionen von Princess Zelda und Link aus Breath of the Wild und jüngere Versionen des Paares aus Ocarina of Time handelt. Es wird auch baubare Charaktere geben, darunter Hestu the Korok mit seinen Maracas, andere Koroks, Deku Babas, Navi the Fairy, die Deku Sprout und Skulltula.

Eiji Aonuma, Produzent von The Legend of Zelda, sagte zu diesem Set: "Ich bin wirklich begeistert, dass The Legend of Zelda in die Welt der LEGO-Steine einreiht, was die kreativen Impulse so vieler Menschen jeden Alters angespornt hat. Der Deku-Baum war das erste Element aus The Legend of Zelda, das wir mit LEGO-Steinen darstellen wollten."

Werbung:

Dies deutet darauf hin, dass wir uns in Zukunft auf weitere LegoThe Legend of Zelda -Sets freuen können. Insbesondere dieser wird für 259,99 £/299,99 € im Einzelhandel erhältlich sein und am 1. September 2024 vollständig auf den Markt kommen.