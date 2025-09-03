Lego stellt Sega Genesis Controller-Set vor

HQ

Lego hat ein neues Sonic the Hedgehog-Set vorgestellt, aber anstatt den blauen Igel oder einen seiner Freunde oder Rivalen darzustellen, kann das neue Stück Kunststoff zu einem Sega Genesis-Controller geformt werden. Der ikonische Look des Controllers findet sich auf der Vorderseite wieder, mit einer Darstellung der Green Hill Zone auf der Rückseite.

Es ist derzeit auf der Lego-Website für 19,99 $ gelistet, aber es ist erwähnenswert, dass es auch besagt, dass es nicht auf der Website verfügbar ist. Der Steine-Fächer deutet darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um ein Geschenk mit Kaufset handelt. Der Sega Genesis Lego-Controller besteht aus 260 Teilen und ist 3,5 Zoll hoch, 5,5 Zoll breit und 1 Zoll tief. Es ist für Bauherren ab 18 Jahren konzipiert.

Das Set ist als Dekoration für Ihr Spielzimmer konzipiert und ermöglicht es Ihnen, "Ihre Leidenschaft für Videospiele mit einem Retro-Gaming-Controller zu umarmen, der eine mikroskalierte Green Hill Zone-Szene auf der Rückseite hat und auf 2 Arten angezeigt werden kann", so die offizielle Produktbeschreibung.

